Οι New York Times απαιτούν από εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης να σταματήσει να τους κλέβει τα κείμενα

Στο στόχαστρο έβαλαν οι New York Times την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης καθώς ζητούν να σταματήσει να κλέβει συστηματικά περιεχόμενο της αμερικανικής εφημερίδας.Οι Times απειλούν την Perplexity AI, αν η εταιρεία δεν αλλάξει στάση,. Από την πλευρά της, η Perplexity AI εξηγεί ότι δεν παραβιάζει τον νόμο.Ειδικότερα, η αμερικανική εφημερίδα κατηγορεί την Perplexity AI ότι, σύμφωνα με επιστολή στις αρχές Οκτωβρίου, αντίγραφο της οποίας έλαβε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο.Αυτά τα μοντέλα είναι λογισμικά που αντλούν από τεράστιους όγκους δεδομένων για να προσφέρουν λεπτομερείς απαντήσεις σε ερωτήσεις χρηστών ή να δημιουργήσουν περιεχόμενο σε απάντηση σε ερωτήματα σε απλή γλώσσα.Παρά τις πολλές ειδοποιήσεις και τις προειδοποιήσεις, το «περιεχόμενο των ΝΥΤ συνεχίζει να εμφανίζεται» στα αποτελέσματα που δημιουργούνται από τη διεπαφή (interface) του Perplexity AI, σύμφωνα με την επιστολή.«Η Perplexity και οι εμπορικοί της εταίροι εμπλουτίζουν παράνομα το περιεχόμενό τους, χωρίς άδεια, χρησιμοποιώντας δημοσιογραφικές δημοσιεύσεις που έγιναν κατόπιν έρευνας και συγγραφής», λένε οι New York Times.Οι NYT απαιτούν από την νεοφυή εταιρεία να σταματήσει αμέσως κάθε χρήση άρθρων της και να απαντήσειΣε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, η Perplexity AI άφησε να εννοηθεί ότι πρόθεσή της είναι να απαντήσει και αμφισβήτησε τα περί συστηματικής λεηλασίας του περιεχομένου των New York Times για να τροφοδοτήσει τα μοντέλα της.Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι περιορίζεται στην παροχή παραπομπών σε ιστοσελίδες στον ιστότοπο των ΝΥΤ, καθώς και στην ενσωμάτωση αποσπασμάτων από καθημερινά άρθρα ακολουθώντας δέουσα διαδικασία.«Η νομοθεσία θεωρεί ότι κανένας φορέας δεν κατέχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί γεγονότων», υποστηρίζει η Perplexity AI. «Αυτό είναι που μας επιτρέπει να έχουμε ένα πλούσιο και ανοιχτό οικοσύστημα πληροφοριών», συνεχίζει η νεοσύστατη εταιρεία.