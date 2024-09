ΗΠΑ σε Ιράν μετά τις απειλές: Είμαστε αποφασισμένοι να αποτρέψουμε την επέκταση της σύγκρουσης

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να εμποδίσουν το Ιράν και τους υποστηριζόμενους από το Ιράν εταίρους και αντιπροσώπους να εκμεταλλευτούν την κατάσταση ή να επεκτείνουν τη σύγκρουση» τόνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν ύστερα από συνομιλίες με τον Ισραηλινό ομόλογό του.

I spoke twice with Israeli Minister of Defense Yoav Gallant yesterday about events in Lebanon. I expressed my full support for Israel’s right to defend itself and its people against Iranian backed terrorist groups. I stressed that the United States is determined to prevent Iran…