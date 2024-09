H Ναόμι Κάμπελ έβαλε τα κλάματα στην πρώτη εμφάνιση μετά το σκάνδαλο για τις φιλανθρωπίες που «έτρωγε»: Δεν είχα κανέναν έλεγχο

Άγνοια για ό,τι συνέβαινε στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Fashion For Relief που ίδρυσε το 2005 και συνδύαζε μόδα και φιλανθρωπία, δήλωσε ότι είχε η Ναόμι Κάμπελ στην πρώτη δήλωσή της μετά την αποκάλυψη ότι τα χρήματα που έπαιρνε η οργάνωση για φιλανθρωπίες, τα «έτρωγε» σε πεντάστερα ξενοδοχεία , σπα και… τσιγάρα.«Το ψάχνουμε και εμείς καθώς δεν είχα έλεγχο της οργάνωσης. Εμπιστεύτηκα τη λειτουργία της σε έναν δικηγόρο οπότε τώρα ψάχνουμε να βρούμε τα γιατί και πώς καθώς ό,τι κάνω και ό,τι χρήματα βγάζω πηγαίνουν σε φιλανθρωπίες » δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης το πρώην μοντέλο από το Παρίσι όπου βρέθηκε για την απονομή στην ίδια της ένταξης στο Τάγμα των Τεχνών και των Γραμμάτων.Το 54χρονο πρώην μοντέλο ήταν εμφανώς συγκινημένο για την τιμή που της έγινε χωρίς να μπορεί κάποια στιγμή να συγκρατήσει τα δάκρυά του.Σύμφωνα με την έρευνα της επιτροπής που ήλεγξε την φιλανθρωπική οργάνωση της Κάμπελ, διαπίστωσε ότι από τα 4,8 εκατομμύρια λίρες που συγκεντρώθηκαν για την Fashion For Relief στο διάστημα από το 2016 έως το 2022, μόνο οι 389,000 δόθηκαν σε φιλανθρωπικές δράσεις.Μετά τα αποτελέσματα της έρευνας, η επιτροπή που εποπτεύει τα φιλανθρωπικά ιδρύματα στην Αγγλία και την Ουαλία απέκλεισε τη Κάμπελ για 5 χρόνια από τη διαχείριση φιλανθρωπικού ιδρύματος ενώ μαζί της αποκλείστηκαν άλλα δύο άτομα.Αποστολή της Fashion For Relief ήταν να επιχορηγεί άλλους οργανισμούς και να δίνει πόρους για την αντιμετώπιση παγκόσμιων καταστροφών με στόχο την ανακούφιση της φτώχειας και την προώθηση της υγείας και της εκπαίδευσης.Σε αυτό το πλαίσιο φιλοξενούσε εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων στις Κάννες ή το Λονδίνο.Αυτό όμως ήταν η βιτρίνα. Η έρευνα, που άρχισε το 2021, διαπίστωσε ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των χρημάτων πήγαινε σε καλούς σκοπούς.Ειδικότερα, από τον Απρίλιο του 2016 έως τον Ιούλιο του 2022, μόλις το 8,5% των συνολικών δαπανών της φιλανθρωπικής οργάνωσης αφορούσε σε φιλανθρωπικές επιχορηγήσεις, δηλαδή 389.000 δολάρια από τα 4,8 εκατ. λίρες που συγκέντρωσε.Η έρευνα έδειξε ότι τα κεφάλαια για τις φιλανθρωπικές δράσεις πήγαιναν, μεταξύ άλλων, στην πληρωμή της διαμονής της Κάμπελ σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στις Κάννες της Γαλλίας.Σε μια περίπτωση το 2018 καταγράφηκε πτήση κόστους 14.800 ευρώ από το Λονδίνο στη Νίκαια για τη μεταφορά έργων τέχνης και κοσμημάτων σε εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων που έγινε στις Κάννες. Ακόμη δαπανήθηκαν 9.400 ευρώ από φιλανθρωπικά κονδύλια για τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων για την Κάμπελ.Το σούπερ μόντελ ξόδεψε παράλληλα σχεδόν 7.940 ευρώ, παράλληλα με τη διαμονή της στο ξενοδοχείο, τα οποία πληρώθηκαν από τη φιλανθρωπική οργάνωση. Οι δαπάνες περιλάμβαναν θεραπείες σπα, υπηρεσία δωματίου και αγορά τσιγάρων και προϊόντων του ξενοδοχείου.Η επιτροπή που πραγματοποίησε την έρευνα αναφέρει ότι έχει ανακτήσει 344.000 λίρες, καθώς και ότι προστατεύει επιπλέον 98.000 λίρες κεφαλαίων από φιλανθρωπίες. Προσθέτει ότι δεν είδε κανένα στοιχείο ότι οι διαχειριστές έλαβαν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι μέθοδοι συγκέντρωσης κεφαλαίων ήταν προς το συμφέρον της φιλανθρωπικής οργάνωσης ή ότι τα χρήματα που ξόδευε ήταν εύλογα σε σχέση με τα έσοδα που παρήγαγε.Στις αρχές του 2024 το ίδρυμα της Κάμπελ διαλύθηκε και διαγράφηκε από το μητρώο φιλανθρωπικών οργανώσεων.