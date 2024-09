Βραζιλία: Ο πρόεδρος Λούλα αποπέμπει υπουργό κατηγορούμενο για σεξουαλική παρενόχληση

Κλείσιμο

Αντιμέτωπος με το πρώτο σκάνδαλο ηθών στην κυβέρνησή του, ο βραζιλιάνος πρόεδροςαπέπεμψε χθες Παρασκευή τον ως τώρα υπουργό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τοναφού αποκαλύφθηκε πως κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση γυναικών, συμπεριλαμβανομένης συναδέλφισσάς του στο υπουργικό συμβούλιο.Ο κεντροαριστερός πρόεδρος αποφάσισε να απομακρύνει «τον υπουργό με το χαρτοφυλάκιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», αφού τον κάλεσε σε «συνάντηση στο Πλανάλτου» (την προεδρία) για να συζητήσουν τις «σοβαρές καταγγελίες» σε βάρος του, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του αρχηγού του κράτους.Ο Λούλα θεώρησε πως η διατήρηση του υπουργού στη θέση του ήταν αδύνατη, με δεδομένη «τη φύση των κατηγοριών» για σεξουαλική παρενόχληση, εξηγείται στο κείμενο.Ο Σίλβιου Αλμέιντα, 48 ετών, διέψευσε κατηγορηματικά τις κατηγορίες με βίντεο που μεταφόρτωσε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης: μίλησε για «ψέματα» και «εκστρατεία» κάποιων που κατ’ αυτόν σκοπό είχαν να «πλήξουν» την «εικόνα του μαύρου υπουργού».Ο δικηγόρος και πανεπιστημιακός —καθηγητής νομικής— είναι οικεία μορφή στους κύκλους των αφροβραζιλιάνων διανοούμενων.Το σκάνδαλο ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο ιστότοπος Metropoles αποκάλυψε πως η συλλογικότητα Me Too της Βραζιλίας έλαβε καταγγελίες από γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της υπουργού Φυλετικής Ισότητας Ανιέλε Φράνκου, αγωνίστριας για την υπόθεση της ισότητας των αφροβραζιλιάνων που χαίρει μεγάλου σεβασμού.Το σασπένς δεν κράτησε ούτε 24 ώρες. Η πρώτη κυρία, ηγνωστή επίσης ως «Ζάνζα», αφοσιωμένη φεμινίστρια, έδωσε ήδη πρόγευση χθες το πρωί, μεταφορτώνοντας στο Instagram φωτογραφία στην οποία εικονίζεται η ίδια να φιλάει την κυρία Φράνκου στο μέτωπο.Ο ίδιος ο πρόεδρος Λούλα δήλωσε κατόπιν σε βραζιλιάνικο ραδιοφωνικό σταθμό πως «δεν μπορεί να παραμείνει στην κυβέρνηση κάποιος που παρενοχλεί» γυναίκες σεξουαλικά, υπογραμμίζοντας ωστόσο ταυτόχρονα πως θα υπερασπιστεί «το τεκμήριο της αθωότητας» του υπουργού του μέχρι αποδείξεως του εναντίου.Η βραζιλιάνικη Me Too επιβεβαίωσε ότι πράγματι έλαβε τις καταγγελίες στις οποίες αναφέρθηκε ο Metropoles και πρόσθεσε ότι προσφέρθηκε στις γυναίκες που υπέστησαν παρενόχληση «ψυχολογική και νομική υποστήριξη».Έχει αρχίσει να διενεργείται προκαταρκτική έρευνα από την ομοσπονδιακή αστυνομία, ενώ το ζήτημα απασχολεί επίσης την επιτροπή δεοντολογίας της κυβέρνησης.