ΗΠΑ: Απεργία 10.000 ξενοδοχοϋπαλλήλων σε πολλές πόλεις με αιτήματα αυξήσεις μισθών και προσλήψεις

Περίπου 10.000 εργαζόμενοι στον ξενοδοχειακό τομέα ξεκίνησαν σήμερα απεργία σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ με αιτήματα αυξήσεις μισθών και προσλήψεις προσωπικούΣύμφωνα με το συνδικάτο Unite Here, περίπου 10.016 μέλη του συμμετείχαν στην απεργία σε 25 εγκαταστάσεις των ξενοδοχειακών κολοσσώνκαιΗ μεγαλύτερη συμμετοχή ξενοδοχοϋπαλλήλων στην απεργία καταγράφηκε σε ξενοδοχεία στη Βοστώνη, το Σαν Φρανσίσκο και τη Χονολουλού, συνολικά σε οκτώ πόλεις, σύμφωνα με το Unite Here, ενώ ξενοδοχοϋπαλλήλοι σε τέσσερις άλλες πόλεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να ενταχθούν στις απεργιακές κινητοποιήσεις.Οι απεργίες αναμένεται να διαρκέσουν δύο έως τρεις ημέρες, τόνισε σε ανακοίνωσή του το συνδικάτο.Οι απεργιακές κινητοποιήσεις έρχονται εν μέσω διακοπών ενός από τριημέρου διακοπών στη χώρα, καθώς το Σαββατοκύριακο το ακολουθεί η ομοσπονδιακή αργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς στις ΗΠΑ, (που γιορτάζεται φέτος αύριο 2 Σεπτεμβρίου). Το τριήμερο αυτό είναι κάθε πολύ κερδοφόρο για την τουριστική βιομηχανία.Σύμφωνα με το Unite Here, η ξενοδοχειακή βιομηχανία «εκμεταλλεύτηκε» την πανδημία της Covid-19 για νατο εργατικό δυναμικό, χωρίς να το αναπληρώσει πλήρως μετά την άρση των περιορισμών υγείας.Μέλη του συνδικάτου υποστηρίζουν επίσης ότι οι μισθοί τους συχνά δεν τους επιτρέπουν πλέον να καλύψουν τα τρέχοντά τους έξοδα και ότι «πολλοί αναγκάζονται να κάνουν δεύτερη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα».Την ίδια ώρα, τονίζουν, ο ξενοδοχειακός κλάδος έχει ανακάμψει πλήρως από την κρίση της Covid-19. Το 2023, η μέση τιμή ενός δωματίου ξενοδοχείου στις ΗΠΑ έφτασετα 156 δολάρια ανά διανυκτέρευση κατά μέσο όρο, ένα ρεκόρ, σύμφωνα με το STR. Ο μέσος όρος εσόδων ανά δωμάτιο ήταν επίσης υψηλότερος από ποτέ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.