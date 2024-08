Πόλεμος στο Ισραήλ:Γιατί επιτίθεται τώρα και στη Δυτική Όχθη, ανησυχία για εξάπλωση του πολέμου

Πρότεινε να εκδοθούν εντολές εκκένωσης των πολιτών για τη Δυτική Όχθη, του είδους που χρησιμοποιείται για την εκκένωση συνοικιών πριν από τις επιχειρήσεις των IDF στη Γάζα.Όπως αναφέρει σε άμεση ανάλυσή του το BBC , μετά τη δραματική κλιμάκωση της βίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στο Λίβανο το Σαββατοκύριακο, οι Παλαιστίνιοι και μεγάλο μέρος του αραβικού κόσμου θα θεωρήσουν τις σημερινές ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ως πρόκληση.Τίποτα τέτοιας κλίμακας δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και δύο δεκαετίες, από τη δεύτερη παλαιστινιακή ιντιφάντα ή εξέγερση. Το Ισραήλ λέει ότι είναι αποφασισμένο να αντιμετωπίσει αυτό που αποκαλεί «απειλή» από τους Παλαιστίνιους μαχητές στη Δυτική Όχθη. Πολεμά ήδη σε δύο μέτωπα: στη Γάζα και στα βόρεια σύνορά του με τον Λίβανο. Ο φόβος εδώ είναι ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να επεκταθεί και στη Δυτική Όχθη.Η δράση του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη είναι μιαδήλωσε ο πρώην εκπρόσωπος των IDF Τζόναθαν Κόνρικους στην εκπομπή World at One του BBC Radio 4.Ο Κόνρικους - ο οποίος είναι τώρα συνεργάτης στο Think Tank, Foundation for Defence of Democracies με έδρα την Ουάσινγκτον - λέει ότιεισάγονται λαθραία στη Δυτική Όχθη μέσω των συνόρων της Ιορδανίας.λέει. Οι σημερινές επιδρομές, λέει, είναι το Ισραήλ «που αμύνεται κατά των Παλαιστινίων τρομοκρατών. Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για τους Ισραηλινούς πολίτες».