Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει το 92% των θέσεων εργασίας στον τομέα της πληροφορικής

Κλείσιμο

Χωρίς αμφιβολία η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να φέρειστην κοινωνία. Αλλά ο βαθμός στον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τους εργαζόμενους στο μέλλον είναι ένα θέμα ανοικτό προς συζήτηση.Η πρόσφατα συσταθείσα Κοινοπραξία AI-Enabled ICT Workforce στην οποία συμμετέχουν κολοσσοί της Πληροφορικής δημοσίευσε την εναρκτήρια έκθεσή της, με τίτλο «The Transformational Opportunity of AI on ICT Jobs», η οποία αποκαλύπτει ότι το 92% των θέσεων εργασίας στον τομέα τηςθα μετασχηματιστεί λίγο ή πολύ, λόγω της προόδου στην τεχνητή νοημοσύνη.Ειδικότερα, η μελέτη υποστηρίζει ότι οι μεγαλύτερες αλλαγές θα παρατηρηθούν σε θέσεις εργασίας μεσαίου επιπέδου (40%) και αρχικού επιπέδου (37%), καθώς ορισμένες δεξιότητες και ικανότητες γίνονται περισσότερο ή λιγότερο σχετικές. Η ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, η υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη, η ταχεία μηχανική, η παιδεία τεχνητής νοημοσύνης και η αρχιτεκτονική μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM) αναμένεται να αποκτήσουν σημασία σε αυτή τη νέα εποχή, ενώ η παραδοσιακή διαχείριση δεδομένων, η δημιουργία περιεχομένου, η συντήρηση τεκμηρίωσης, ο βασικός προγραμματισμός και οι γλώσσες και οι ερευνητικές πληροφορίες θα γίνουν λιγότερο απαραίτητες.Γι' αυτό, αναφέρει η έκθεση, απαιτούνταιγια όλες τις θέσεις εργασίας πληροφορικής και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η κοινοπραξία επιδιώκει να δώσει στους εργαζομένους τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους.Αυτή η ολοκληρωμένη ανάλυση παρέχει πληροφορίες για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στις τεχνολογικές θέσεις εργασίας, καθώς η κοινοπραξία AI-Enabled ICT Workforce αποτελείται από μερικά από τα κορυφαία ονόματα του κλάδου -- Cisco, Accenture, Eightfold, Google, IBM, Indeed, Intel, Microsoft και SAP -- και παρέχει συμβουλές μεταξύ άλλων από την Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας, την Ομοσπονδία Βιομηχανικών Οργανισμών (AFL-CIO), την Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVTA), την Ακαδημία Khan και την SMEunited.Για την παραγωγή της έκθεσης, η κοινοπραξία εξέτασε τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης σε 47 θέσεις εργασίας στον τομέα της πληροφορικής σε επτά ομάδες εργασίας: επιχειρήσεις και διαχείριση, κυβερνοασφάλεια, επιστήμη δεδομένων, σχεδιασμός και εμπειρία χρήστη, υποδομή και λειτουργίες, ανάπτυξη λογισμικού και δοκιμές και διασφάλιση ποιότητας., διευθύντρια προσωπικού, πολιτικής και σκοπού στη Cisco, την εταιρεία που ηγείται της κοινοπραξίας, δήλωσε: «Η τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσωπεύει μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία για την τεχνολογία να ωφελήσει την ανθρωπότητα με κάθε τρόπο και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν θα μείνουν πίσω».Η κ. Κατσούδας εξήγησε ότι «σε όλες τις εταιρείες-μέλη της κοινοπραξίας, έχουμε αναλάβει τη συλλογική ευθύνη της εκπαίδευσης και της αναβάθμισης 95 εκατομμυρίων ανθρώπων τα επόμενα 10 χρόνια. Επενδύοντας σε έναν μακροπρόθεσμογια ένα εργατικό δυναμικό χωρίς αποκλεισμούς, μπορούμε να βοηθήσουμε όλους να συμμετάσχουν και να ευδοκιμήσουν στην εποχή της AI».Αναλυτικά, τα μέλη της κοινοπραξίας έχουν αναλάβει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές δεσμεύσεις:-Cisco: Να εκπαιδεύσει 25 εκατομμύρια ανθρώπους στην κυβερνοασφάλεια και τις ψηφιακές δεξιότητες έως το 2032