Ταϊλάνδη: Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση στο νησί Πουκέτ
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Ταϊλάνδη: Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση στο νησί Πουκέτ

Μεταξύ των νεκρών βρίσκεται ένα ζευγάρι Ρώσων παραθεριστών, ενώ οι περισσότεροι ήταν μετανάστες από τη Μιανμάρ που εργάζονταν σε τουριστικά καταλύματα

huket
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Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και η τύχη ορισμένων αγνοείται, μετά την κατολίσθηση που προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στη νήσο Πουκέτ, ένα από τα δημοφιλέστερα τουριστικά θέρετρα της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Νωρίτερα σήμερα, η αστυνομία είχε ανακοινώσει πως τα θύματα των καταρρακτώδων βροχών ήταν πέντε, ωστόσο εντός της ημέρας ο αριθμός αυξήθηκε. 

Τα περισσότερα θύματα είναι μετανάστες από τη Μιανμάρ, που εργάζονταν σε τουριστικά καταλύματα.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκεται ένα ζευγάρι Ρώσων παραθεριστών, διευκρίνισε στο AFP ο αρχηγός της αστυνομίας του νησιού, ο Κουντές Να Νονγκάι, προσθέτοντας ότι η αναγνώριση των υπολοίπων θυμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη.

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«Ισχυρή βροχόπτωση που άρχισε στις 02:00 τη νύχτα που πέρασε προκάλεσε κατολίσθηση η οποία προξένησε ζημιές σε σπίτια. Οι κάτοικοι της περιοχής αιφνιδιάστηκαν», διευκρίνισε.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή του Πουκέτ, όπου βρίσκονται πολλά ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό άλλων ενδεχόμενων θυμάτων μετέχουν στρατιώτες, αστυνομικοί και εθελοντές διασώστες, αλλά οι προσπάθειές τους ενδέχεται να επιβραδυνθούν καθώς προβλέπονται νέες καταρρακτώδεις βροχές στην περιοχή, πρόσθεσε ο Κουντές.
 

Ο υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ έχει απευθύνει έκκληση στους πολίτες να βρίσκονται σε εγρήγορση κατά την περίοδο των μουσώνων, την οποία διανύουν αυτή την περίοδο. 

Η Ταϊλάνδη αντιμετωπίζει αυτήν την περίοδο των μουσώνων ιδιαίτερα ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει πλημμύρες, κυρίως στη νότια ακτή και το βόρειο τμήμα της χώρας. Ήδη εδώ και έναν μήνα, οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει τον θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό 32, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Κάθε χρόνο την περίοδο των μουσώνων σημειώνονται βροχοπτώσεις στην Ταϊλάνδη, αλλά η κλιματική αλλαγή τείνει να εντείνει το φαινόμενο και να αυξάνει την πιθανότητα να προκληθούν καταστροφικές πλημμύρες.

Το 2011, εκτεταμένες πλημμύρες είχαν προκαλέσει τον θάνατο 500 ανθρώπων και καταστρέψει χιλιάδες σπίτια σε όλη τη χώρα.


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