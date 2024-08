ΗΠΑ: Βρέθηκε ένα γράμμα από το 1945 σε ένα γυάλινο μπουκάλι

Κλείσιμο

Μιαπου γράφτηκε το 1945 και εστάλη από μια ναυτική βάση στημέσα σε ένα γυάλινο μπουκάλι βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στη- σχεδόν οκτώ δεκαετίες αργότερα - μετά τονΓια όσους έχουν δει την ταινία «Χαμένες Αγάπες» ή στα Αγγλικά «Message in a Bottle», που μεταφράζεται «μήνυμα σε ένα μπουκάλι», η ιστορία του γράμματος αυτού που βρέθηκε σχεδόν 1.290 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο που γράφτηκε θα φανεί σίγουρα μια αρκετά χαριτωμένη σύμπτωση.Το γράμμα, που είναι σχεδόν 80 ετών αυτή τη στιγμή, βρέθηκε από την Σούζαν Φλάμεντ - Σμιθ στητην προηγούμενη εβδομάδα, στα δυτικά της Τάμπα, ανάμεσα σε συντρίμμια και σκουπίδια που άφησε πίσω του ο τυφώνας Ντέμπι.Η κυρία Φλάμεντ - Σμιθ, η οποία κρατά σακούλες με σκουπίδια την Τετάρτη, 7 Αυγούστου, συνάντησε ένα μπουκάλι που περιείχε μέσα του ένα γράμμα σε μια από αυτές, αλλά αποφάσισε να περιμένει να το ανοίξει μόλις φτάσει σπίτι της. «Δεν ήθελα να το ανοίξω εκεί», δήλωσε στους New York Times. «Ήθελα να σεβαστώ αυτό που περιείχε. Δεν ήξερα τι ακριβώς υπήρχε μέσα σε αυτό, οπότε ήθελα να βεβαιωθώ ότι όταν το άνοιξα, ήμουν κάπου όπου θα μπορούσα να κρατήσω όλο το περιεχόμενό του»Αυτό που βρήκε ήταν το γράμμα από κάποιον άνδρα ονόματισε κάποιον άλλον, τον, με ημερομηνία 4 Μαρτίου 1945. Στην κορυφή του μηνύματος υπήρχε ένα επιστολόχαρτο από την Εκπαιδευτική Βάση του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών στο Little Creek, Va. Επίσης, μέσα στο μπουκάλι βρέθηκαν μια θήκη από σφαίρες και μια μινιατούρα οβίδα.Το γράμμα ήταν πια φθαρμένο, τσακισμένο και με καστανές κηλίδες, γεγονός που το καθιστούσε δυσανάγνωστο. Ωστόσο, μερικά μέρη του μπορούσαν να φανούν καθαρά. «Έλαβα το γράμμα σου χθες, χάρηκα που σε άκουσα», ξεκινούσε την επιστολή του ο Κρις, απευθυνόμενος στον Λι. «Πηγαίνω ξανά στο σχολείο, σχολή ραδιοφώνου», συνέχιζε.Όπως αναφέρουν οι New York Times, η βάση στο Little Creek χτίστηκε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου πολέμου στη Βιρτζίνια, και τέθηκε σε λειτουργία στις 10 Αυγούστου 1945. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, περισσότεροι από 200.000 εργάτες του Ναυτικού μαζί με 160.000 άνδρες από το Σώμα Στρατού και Πεζοναυτών εκπαιδεύτηκαν στη βάση, η οποία είναι γνωστή σήμερα ως Joint Expeditionary Base Little Creek-Fort Story.Η γυναίκα που ανακάλυψε το γράμμα είπε ότι επικοινώνησε με το Πολεμικό Ναυτικό για να μάθει ποιος ήταν ο Κρις ή ο Λι και να καταφέρει να δώσει το γράμμα στην οικογένεια κάποιου από τους δύο. Αλλά ακόμα δεν είναι γνωστό ποιοι ακριβώς ήταν αυτοί οι άνδρες ή πώς ακριβώς το γράμμα βρέθηκε από την πολιτεία Βιρτζίνια στη Φλόριντα, αν επέπλευσε ή αν βρέθηκε με κάποιον άλλο τρόπο εκεί.Αλλά, όπως λέει και η ίδια, πρόκειται για έναν «μικρό θησαυρό».