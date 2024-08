Πενήντα χρόνια από τον Αττίλα ΙΙ - Κίσινγκερ προς Ετσεβίτ: Αποθαρρύνουμε έντονα τους Βρετανούς από το να βοηθήσουν τους Έλληνες

Κλείσιμο

Στις 15 Αυγούστου και ενώ ξεκίναγε ο» για την κατάληψη του βόρειου τμήματος της Κύπρου, οδίνει οδηγίες στον Αμερικανό πρεσβευτή στην Αγκυρα να συναντηθεί με τον Μπουλέντ Ετσεβίτ. Οι οδηγίες δεν ήταν για την αποτροπή της εισβολής και κατάληψης της Κύπρου, αλλά για να λάβει... διαβεβαιώσεις ότι οι τουρκικές δυνάμεις δεν θα κινηθούν νοτιότερα από τη γραμμή την οποία είχαν ήδη συζητήσει οι Αμερικανοί με τον Ετσεβίτ - και μάλιστα με χάρτη που είχε παρουσιάσει ο Τούρκος πρωθυπουργός.Το μήνυμα που ζήτησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών να μεταφερθεί στον Ετσεβίτ είναι αποκαλυπτικό της στάσης των ΗΠΑ στην κρίσιμη αυτή στιγμή για την κυπριακή τραγωδία: «Προσπαθούμε να βοηθήσουμε την τουρκική κυβέρνηση, αλλά φτάνουμε γρήγορα στα όρια του τι μπορούμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε εσωτερικώς. Συμμεριζόμαστε την τουρκική θέση, αλλά η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μάς φέρνει σε όλο και πιο δύσκολη θέση...».Ο Τούρκος πρωθυπουργός ενημερώνει τους Αμερικανούς ότι ο τουρκικός στρατός θα κινηθεί και λίγο νοτιότερα της «συμφωνημένης γραμμής» περιλαμβάνοντας και το αεροδρόμιο Τύμπου, ενώ, όπως μαρτυρά ο Αμερικανός πρεσβευτής Γουίλιαμ Μακόμπερ, ο Ετσεβίτ απέφυγε τη συζήτηση όταν το βλέμμα του Αμερικανού διπλωμάτη εστιάστηκε στη Μόρφου, στον χάρτη που είχε στα χέρια του ο Ετσεβίτ.αρνήθηκε να δεσμευτεί για το πού θα σταματήσει ο τουρκικός στρατός δηλώνοντας ότι μπορεί να κινηθεί και νοτιότερα... Ενώ στη συνάντηση με τον Αμερικανό πρεσβευτή Μακόμπερ δηλώνει ότι θα μπορούσε η Τουρκία να κινηθεί και προς τη Λάρνακα αντί της Αμμόχωστου, αλλά δεν θα το κάνει για να... «αφήσει τους Βρετανούς (σ.σ. τις βρετανικές βάσεις) περικυκλωμένους από τους Ελληνες...».Z 150 150Z AUG 74 ZFF4 FM SECSTATE WASHOC TO AMEMBASSY ANKARA FLASH 8007 8T SECRET STATE 178616SUBJECT: CYPRUSFOR THE AMBASSADOR EYES ONLY FROM THE SECRETARY«1/ Θα πρέπει να επισκεφθείτε τον Ετσεβίτ το συντομότερο δυνατό για να του δώσετε το ακόλουθο προφορικό μήνυμα (δεν πρέπει να αφήσετε τίποτα γραπτώς):2/ Θα έπρεπε να γνωρίζει ότι οι Ελληνες ζήτησαν από τη βρετανική κυβέρνηση να παράσχει αεροπορική κάλυψη για τη μεταφορά μιας ελληνικής μεραρχίας από την Κρήτη στην Κύπρο. Αποθαρρύνουμε έντονα τους Βρετανούς από το να το πράξουν. Ωστόσο, θα ενίσχυε σημαντικά τη θέση μας αν ο Ετσεβίτ μπορούσε να μας διαβεβαιώσει ότι οι τουρκικές δυνάμεις δεν θα κινούνταν νότια της γραμμής που ο Ετσεβίτ μας περιέγραψε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ως βασική ζώνη.3/ Προσπαθούμε να βοηθήσουμε την τουρκική κυβέρνηση, αλλά φτάνουμε γρήγορα στα όρια του τι μπορούμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε εσωτερικώς. Συμμεριζόμαστε την τουρκική θέση, αλλά η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μάς φέρνει σε όλο και πιο δύσκολη θέση.4/ Ο Ετσεβίτ θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι ο Μαύρος είχε ζητήσει να μας επισκεφθεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα πριν από τη Διάσκεψη της Γενεύης, αλλά εγώ δεν ήμουν σε θέση να τον δω τότε. Ως εκ τούτου, έχω τώρα καλέσει τον Ελληνα υπουργό Εξωτερικών να έρθει στην Ουάσινγκτον για συζητήσεις μαζί μου. Θα ήμουν ευτυχής αν ο Γκιουνές μπορούσε επίσης να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον, αν και ακόμη πιο ευχαριστημένος αν ερχόταν ο ίδιος ο Ετσεβίτ.