Κίνα: «Μαύρο» σε εφαρμογή που παρακολουθούσε τα βυτία καυσίμων που μετέφεραν σογιέλαιο

Μια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν τα φορτηγά σε όλη την Κίνα έχει απενεργοποιηθεί έπειτα από την αποκάλυψη ότι βυτιοφόρα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά καυσίμων χρησιμοποιούνταν και για τη μεταφορά μαγειρικών ελαίων , χωρίς να καθαριστούν.Την Πέμπτη, κινεζικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η λειτουργία εντοπισμού στο Shipping Help, μια εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση φορτίων, είχε απενεργοποιηθεί. Η εφαρμογή εμφάνιζε ένα μήνυμα που έλεγε ότι «η υπηρεσία αναβαθμιζόταν» και ως εκ τούτου ήταν «».Προηγουμένως, όπως αναφέρει ο Guardian , η λειτουργία εντοπισμού της Shipping Help μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από πολίτες και επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας στίγμα από δορυφόρο.Η εφαρμογή φέρεται να δέχτηκε μεγάλο κύμα αιτημάτων από χρήστες αυτή την εβδομάδα μετά τα δημοσιεύματα σχετικά με βυτιοφόρα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά καυσίμων, τα οποία φορτώνονται με βρώσιμα έλαια για τα ταξίδια της επιστροφής τους, χωρίς να έχουν απολυμανθεί.Αυτό σημαίνει ότι έλαια που είναι μολυσμένα με τοξικές χημικές ουσίες από τα καύσιμα. Φαίνεται, μάλιστα, ότι τα βυτιοφόρα παρέδωσαν τα βρώσιμα έλαια σε εγκαταστάσεις συσκευασίας που διαχειρίζονται γνωστές μάρκες στην Κίνα.Η είδηση προκάλεσε οργή στην Κίνα ενώ η κυβέρνηση υποσχέθηκε να ερευνήσει και να τιμωρήσει τους παραβάτες των κανόνων.Ήταν, πάντως, μια μικρή έκπληξη το γεγονός ότι ένα κρατικό πρακτορείο είχε τη δυνατότητα να δημοσιεύσει μια τέτοια καταδικαστική έκθεση, δεδομένου του αυστηρού καθεστώτος λογοκρισίας της κυβέρνησης. Χρήστες του Διαδικτύου υπέθεσαν ότι η αφαίρεση της λειτουργίας εντοπισμού της Shipping Help υποκινήθηκε από την επιθυμία να περιοριστεί το μέγεθος του σκανδάλου.