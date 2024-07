Μάρλα Μέιπλς: Η δεύτερη σύζυγος του Τραμπ τον στηρίζει και δηλώνει πρόθυμη να γίνει... αντιπρόεδρος αν της το ζητήσει

Κλείσιμο

Αν και δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις, η δεύτερη σύζυγος του τέως προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ , Μάρλα Μέιπλς έσπευσε να εκφράσει την αμέριστη υποστήριξή της στον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για το χρίσμα., με την οποία ο, αποκάλυψε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα The Evening Standard ότι είναι πρόθυμη να βοηθήσει στην εκστρατεία του πρώην της, ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.Τόνισε επίσης ότι είναι, σχολιάζουν The Hill και New York Times, επικαλούμενοι το σχετικό δημοσίευμα.«Είμαι έτοιμη. Είμαι διαθέσιμη αν χρειαστεί και δεν βρίσκομαι πλέον στο παρασκήνιο», υποστήριξε η Αμερικανίδα ηθοποιός στην εφημερίδα «The Evening Standard», όπου παραχώρησε την πρώτη της συνέντευξη μετά από οκτώ χρόνια.να μοιράζομαι περισσότερα και να μην φοβάμαι τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από το να μιλάω ανοιχτά», πρόσθεσε.Η Μάρλα Μέιπλς επισήμανε ακόμη δεν την έχουν επηρεάσει τα νομικά προβλήματα του πρώην συζύγου της ενώ εξήρε την αθωότητα του Ντόναλντ Τραμπ.Η Αμερικανίδα ηθοποιός παραδέχτηκε επίσης, στη εφημερίδα Τhe Evening Standard ότι θα μπορούσε να δει τον εαυτό της ως αντιπρόεδρο του Τραμπ, κάτι που πρόκειται να ανακοινώσει o ο ίδιος την επόμενη εβδομάδα, όπως είπε μεταξύ αστείου και σοβαρού.», είπε γελώντας, όταν ρωτήθηκε αν αυτό αληθεύει. «Αυτή τη στιγμή όλοι στην οικογένεια Τραμπ κοιτάμε να μπορούμε να βοηθήσουμε στην προεκλογική εκστρατεία», πρόσθεσε.