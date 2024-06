Φωτιά ξέσπασε στο μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου

Κλείσιμο

Πυρκαγιά που ξέσπασε στο πλοίο κλήθηκε να αντιμετωπίσει το κρουαζιερόπλοιο «Icon of the Seas», το μεγαλύτερο στον κόσμο.Το γιγαντιαίο πλοίο βρισκόταν σε λιμάνι του Μεξικού όταν ξέσπασε μια μικρή πυρκαγιά την Τρίτη, αναφέρει το CNN φωτιά έσβησε γρήγορα, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της διαχειρίστριας εταιρείας Royal Caribbean, που πρόσθεσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ότι οι συνολικές επιπτώσεις στο πλοίο ήταν ελάχιστες. Όλο το πλήρωμα είναι εκπαιδευμένο να χειρίζεται τέτοιες καταστάσεις, αναφέρει η εταιρεία.Το «Icon of the Seas»,είχε δέσει στην Κόστα Μάγια του Μεξικού όταν συνέβη το περιστατικό. Το πλοίο έχασε για λίγο την ισχύ του, αλλά το σύστημα εφεδρικής ισχύος ενεργοποιήθηκε άμεσα.Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ανακοινώσεις επί του πλοίου προειδοποιούσαν τους επιβάτες για το τι συνέβαινε, σύμφωνα με την εταιρεία.Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν στο Facebook ότι, αλλά όλα επανήλθαν γρήγορα στο κανονικό και το ταξίδι συνεχίστηκε.Το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο μπορεί να μεταφέρει σχεδόν 10.000 άτομα. Έχει 20 καταστρώματα, το δικό του θαλάσσιο πάρκο, ακόμη και ένα εσωτερικό καταρράκτη 17 μέτρων...