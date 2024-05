Ιράν: Ο στρατός ξεκινά έρευνα για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε ο Ραϊσί

Το ελικόπτερο Bell 212 στο οποίο επέβαινε ο Ραϊσί και τα άλλα 8 άτομα εντοπίστηκε κατεστραμμένο και καμμένο λίγο πριν τις 6 τα ξημερώματα σήμερα, Δευτέρα.

Πλάνα από drone από τα συντρίμμια τράβηξε η Ερυθρά Ημισέληνος και μεταδόθηκαν στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Το πρακτορείο ειδήσεων FARS παρουσίασε το σημείο της συντριβής σε μια απότομη, δασώδη πλαγιά, με ελάχιστα απομεινάρια από το ελικόπτερο πέρα ​​από μια γαλανόλευκη ουρά.

#BREAKING Drone footage captured by volunteer forces assisting Iran's Red Crescent shows the wreckage of Raisi's doomed chopper. pic.twitter.com/QECJcu1oXe

Αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι το ελικόπτερο απανθρακώθηκε εντελώς. Νωρίτερα τουρκικό drone ειχε εντοπίσει πηγή θερμότητας εκτιμώντας πως είναι τα συντρίμμια ελικοπτέρου που μετέφερε τον Εμπραχίμ Ραϊσί» και «οι συντεταγμένες κοινοποιήθηκαν στις ιρανικές αρχές», με το Anadolu να μεταφορτώνει και βίντεο θερμικής κάμερας.

Akinci UAV identifies source of heat suspected to be wreckage of helicopter carrying Iranian President Raisi and shares its coordinates with Iranian authorities pic.twitter.com/0tZtMc5oaP