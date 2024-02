Αγρότες: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στην Ευρώπη - Απέκλεισαν τα σύνορα Ολλανδίας-Βελγίου

#BREAKING Dutch farmers block the border between the Netherlands and Belgium in both directions of traffic on the highway in Maastricht. pic.twitter.com/w0ETgcP6PT — The National Independent (@NationalIndNews) February 5, 2024

NETHERLANDS - NOW: Farmers and citizens have now blocked the borders between Netherlands and Belgium in both direction.



Lockstep and gridlock 🔥



pic.twitter.com/Fx5NoP403c — Persephone (@persephvoice) February 5, 2024

Κλείσιμο

#Netherlands #Belgium #FarmersProtest2024

Farmers control over the border crossing in Maastricht, between the Netherlands and Belgium on the Dutch side. pic.twitter.com/CYxuGhgqo9 — 😳 Charles controls Klaus (@K4Yeshua) February 5, 2024

Αγανακτισμένοι αγρότες , που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τις οποίες ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα, απέκλεισαν έναν αυτοκινητόδρομο στα, που συνδέει το Μάαστριχτ με τη Λιέγη, έγινε σήμερα γνωστό από τον ολλανδικό ιστότοπο καταγραφής της κυκλοφορίας ANWB.Σύμφωνα με τον ANWB, η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο A2 έχει διακοπεί στην κατεύθυνση του Μάαστριχτ προς τη Λιέγη.Ολλανδικά ΜΜΕ μετέδωσαν πλάνα με δεκάδες τρακτέρ να έχουν αποκλείσει το συνοριακό πέρασμα.