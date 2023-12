ΗΠΑ: Αγνοείται επιβάτης κρουαζερόπλοιου που έπεσε στη θάλασσα καθως ταξίδευε για τις Μπαχάμες

Κλείσιμο

Ένας 41χρονος άνδραςαφού έπεσε στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο απότης Royal Caribbean που ταξίδευε για τις, δήλωσαν αξιωματούχοι.Το Λιμενικό Σώμα έλαβε κλήση στις 7:17 μ.μ. (τοπική ώρα) σχετικά με τον επιβάτη, ο οποίος έπεσε από το πλοίο περίπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά του Τσάρλεστον της, είπε ο υπαξιωματικός Βίνσεντ Μορένο στην The Post and Courier .«Ένας επιβάτης έπεσε στη θάλασσα από το Vision of the Seas. Το πλοίο και το πλήρωμα ανέφεραν αμέσως το περιστατικό στις τοπικές αρχές και ξεκίνησαν μια αποστολή έρευνας και διάσωσης», σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας.«Για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του επισκέπτη και της οικογένειάς του, δεν έχουμε επιπλέον λεπτομέρειες να μοιραστούμε», προστίθεται στη δήλωση τη Δευτέρα.Στις έρευνες εντοπισμού και διάσωσης συμμετείχε η ακτοφυλακή με ένα αεροπλάνο C-130 Hercules και ένα C-130, ωστόσο το πρωί της Δευτέρας, η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ανέστειλε την έρευνα αφού δεν εντόπισε τον αγνοούμενο σε περισσότερα από 1.625 τετραγωνικά μίλια για οκτώ ώρες.Ο αγνοούμενος επέβαινε στην κρουαζιέρα της Royal Caribbean "8 Night Bahamas & Perfect Day Holiday Cruise", η οποία αναχώρησε από τη Βαλτιμόρη την Παρασκευή. Το πληρώμα σταμάτησε το πλοίο, και αναζήτησαν τον επιβάτη για έξι ώρες πριν συνεχίσουν το ταξίδι γύρω στις 2 π.μ. (τοπική ώρα) .Ο επόμενος σταθμός του Vision of the Seas είναι το Port Canaveral της Φλόριντα και στη συνέχεια θα πλεύσει σε όλες τις Μπαχάμες πριν επιστρέψει στη Βαλτιμόρη το Σάββατο.Κατά μέσο όρο, 19 άνθρωποι πέφτουν στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοια κάθε χρόνο - και από αυτούς, μόνο περίπου τέσσερις διασώζονται, σύμφωνα με μια μελέτη του 2020 που ανατέθηκε από τον βιομηχανικό εμπορικό όμιλο Cruise Lines International Association.