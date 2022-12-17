Τουρκία: Το υπουργείο Άμυνας «είδε» παρενόχληση ελληνικών αεροσκαφών σε τουρκικά στη διάρκεια άσκησης

Η νέα χειμερινή συλλογή (Fall/Winter 2022) της G-Star σπάει τα όρια του signature design και συνοδεύεται από μια φουτουριστική καμπάνια όπου το "Hardcore Denim", όπως είναι ο τίτλος της, αναδεικνύεται πιο δυνατό από την πραγματικότητα και καθηλώνει.
2️⃣ Uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO’nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan’a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışılmış, Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlanmıştır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 17, 2022