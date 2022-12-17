Τουρκία: Το υπουργείο Άμυνας «είδε» παρενόχληση ελληνικών αεροσκαφών σε τουρκικά στη διάρκεια άσκησης
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Άσκηση ΝΑΤΟ Υπουργείο Άμυνας Τουρκική προκλητικότητα

Τουρκία: Το υπουργείο Άμυνας «είδε» παρενόχληση ελληνικών αεροσκαφών σε τουρκικά στη διάρκεια άσκησης

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως τα τουρκικά αεροσκάφη έδωσαν τις κατάλληλες απαντήσεις

turkey_aeroskafi
Προκλητική και περίεργη ανακοίνωση εξέδωσε το μεσημέρι του Σαββάτου το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με την οποία ελληνικά αεροσκάφη «παρεμπόδισαν» τουρκικά, που συμμετείχαν σε άσκηση του ΝΑΤΟ σε διεθνή εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου «τα μαχητικά και υποστηρικτικά αεροσκάφη της Πολεμικής μας Αεροπορίας και τα αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου (AWACS) που διήυθυνε το ΝΑΤΟ εκτέλεσαν την κοινή εκπαιδευτική αποστολή NEXUS ACE στον διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου Πελάγους για σκοπούς αμοιβαίας εκπαίδευσης».

NATO Görevini Engellemeye Çalışan Yunan Uçaklarına Gerekli Karşılık Verildi


Και συνέχισε: «Την αποστολή NEXUS ACE του ΝΑΤΟ επιχείρησαν να παρενοχλήσουν ελληνικά αεροσκάφη, ωστόσο η αποστολή ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με τις απαντήσεις που έδωσαν τα αεροσκάφη της Πολεμικής μας Αεροπορίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Η Καϊλή, ο Τζιόρτζι, ο Παντσέρι, το 1,5 εκατ. σε μετρητά και η «ληστεία αλά ιταλικά»

Έκλεισε το mega deal: H JP Morgan απέκτησε το 48,5% της Viva Wallet για 800 εκατ. ευρώ

Ο Νικηφόρος Μανδηλαράς και η δολοφονία του από όργανα της χούντας το 1967
Κλείσιμο

Thema Insights

Το denim brand που ανατρέπει τους κανόνες

Το denim brand που ανατρέπει τους κανόνες

Η νέα χειμερινή συλλογή (Fall/Winter 2022) της G-Star σπάει τα όρια του signature design και συνοδεύεται από μια φουτουριστική καμπάνια όπου το "Hardcore Denim", όπως είναι ο τίτλος της, αναδεικνύεται πιο δυνατό από την πραγματικότητα και καθηλώνει.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Best of Network

Δείτε Επίσης