Το πρωτόκολλο που ακολουθούσε το Μπάκιγχαμ για να μην δηλητηριάσουν την Ελισάβετ

Η Βασίλισσα Ελισάβετ II είχε τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα για να προστατεύεται από κάθε κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της δηλητηρίασης. Το πως διαχειριζόταν αυτόν τον κίνδυνο το προσωπικό του παλατιού, αποκαλύφθηκε στο ντοκιμαντέρ του Channel 5, με τίτλο Secrets of the Royal Kitchen. Ο τρόπος χαρακτηρίστηκε πολύ απλός πλην πανέξυπνος και αποτελεσματικός…Η βασίλισσα διοργάνωνε πολύ συχνά μεγάλα συμπόσια, γιορτές και δείπνα στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ενώ συμμετείχε ως επίσημη προσκεκλημένη σε πολλές εκδηλώσεις ανά τον κόσμο. Και φυσικά ο κίνδυνος δηλητηρίασης κατά αναλογία ήταν και πολύ υψηλός.Κατά τη διάρκεια αυτών των συμποσίων το προσωπικό της Αυτής Μεγαλειότητας έπρεπε να ακολουθήσει ένα σοβαρό πρωτόκολλο για να την κρατήσει ασφαλή – και ο τρόπος μπορεί να σας εκπλήξει: Ο σεφ του παλατιού ετοίμαζε τα πιάτα για όλους τους καλεσμένους. Σύμφωνα με τη New York Post, ένας υπηρέτης διάλεγε τυχαία ένα πιάτο για εκείνη σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν κάποιον, από το να δηλητηριάσει το φαγητό της.Σύμφωνα με την Έμιλι Άντριους, ανταποκρίτρια της βασιλικής οικογένειας. «Αφού όλα τα πιάτα είναι έτοιμα, άτομο από το κατώτερο προσωπικό επιλέγει τυχαία ένα από τα πιάτα που θα σερβιριστεί στη μεγαλειότητά της. Επομένως, αν κάποιος ήθελε να δηλητηριάσει την μονάρχη, θα έπρεπε να δηλητηριάσει όλη την παρτίδα και όλους τους συνδαιτημόνες της». Διαβάστε περισσότερα εδώ