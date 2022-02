Εισβολή στην Ουκρανία: Σειρήνες ηχούν στο Κίεβο - Πληροφορίες για επικείμενο μαζικό βομβαρδισμό

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει σωρεία αναρτήσεων βάσει των οποίων προμηνύεται δύσκολη νύχτα αλλεπάλληλων βομβαρδισμών στο Κίεβο.

Sirens right now in Kyiv pic.twitter.com/14QDuibKOy