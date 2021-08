Σεισμός στην Αϊτή: Στους 1.941 ανήλθε ο απολογισμός των νεκρών

Haiti has been hit by another deadly earthquake, killing at least 304 people and injuring more than 1,800https://t.co/OTU3uDdkRd pic.twitter.com/3bsWaNZcUl — BBC News (World) (@BBCWorld) August 15, 2021

Viewer Discretion: First heart-stopping images of children, babies being rescued by caring Good Samaritans, stepping up to save their neighbor. 💔 #Haiti #earthquake pic.twitter.com/1pYiyZ6Bdx — Calvin Hughes (@CalvinWPLG) August 14, 2021





Ο επιβεβαιωμένος απολογισμός των θυμάτων από τον, ανακοίνωσαν σήμερα το βράδυ οι αρχές πολιτικής προστασίας της Αϊτής.Οιπου σημειώθηκαν σήμερα διέκοψαν τις επιχειρήσεις έρευνας για τον εντοπισμό επιζώντων και την παροχή βοήθειας σε αυτούς που έμειναν άστεγοι ή χωρίς τροφή και νερό.Αρκετές χώρες, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, η Δομινικανή Δημοκρατία, το Μεξικό και ο Ισημερινός, ανακοίνωσαν πως προσφέρουν βοήθεια, στέλνοντας προσωπικό, συσκευασμένες μερίδες φαγητού, ιατροφαρμακευτικό υλικό.Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι θα υπάρξει κοινή αποστολή αρωγής, με την ανάπτυξη – που έχει γίνει ήδη – μιας ομάδας που θα αποτιμήσει την κατάσταση στις πληγείσες περιοχές και εναέριων μέσων επιτήρησης. Τέσσερα ελικόπτερα έχουν κινητοποιηθεί για να εκτελούν μεταφορές και αεροδιακομιδές ασθενών.Ο πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί, ο οποίος κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για έναν μήνα στις τέσσερις περιφέρειες που επλήγησαν περισσότερο, ευχαρίστησε χθες τη διεθνή κοινότητα.