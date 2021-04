Λιβύη: Ναυάγιο με 130 μετανάστες - Εντοπίστηκαν 10 πτώματα

🔴 1/3 #SAR Op 21.04.21 - Libyan Coast Guard ship "Ubari" rescued 104 #migrants incl. 10 women and 3 children and recovered 2 bodies (1 female & 1 male child). Rescued disembarked safely in Tripoli Naval Base. #migrantcrisis #frontex #seenotrettung #COVID19 pic.twitter.com/yKjftZhgD1