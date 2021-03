Save the Children: Σχεδόν το ένα τρίτο μιας σχολικής χρονιάς χάθηκε κατά μέσον όρο παγκοσμίως

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα παιδιά έχασαν κατά μέσον όρο σε όλον τον κόσμο 74 ημέρεςέκαστο, ήτοι σχεδόν το ένα τρίτο μιας σχολικής χρονιάς, εξαιτίας της πανδημίας του νέου, με τις ανισότητες να παρουσιάζουν αύξηση, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση«Σχεδόν έναν χρόνο μετά την επίσημης κήρυξης πανδημίας, εκατοντάδες εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να στερούνται την σχολική εκπαίδευση», υπογραμμίζει κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου σε ανακοίνωσή της η διευθύνουσα σύμβουλος της Save the Childrenκαι απευθύνει έκκληση να καταστεί η επιστροφή στο σχολείο προτεραιότητα.Στην κορύφωση τηςτου νέου κορωνοϊού,Το κλείσιμο των σχολείων διεύρυνε το χάσμα ανάμεσα σε πλούσιες και φτωχές χώρες, αλλά και εντός των ίδιων των χωρών, ανάμεσα σε πλούσιες και ευάλωτες οικογένειες, αστικές και αγροτικές, παιδιά προσφύγων ή μη, παιδιά με κάποια αναπηρία ή χωρίς, επισημαίνει η μη κυβερνητική οργάνωση.Στις ΗΠΑ, όταν ξεκίνησε η, περισσότεροι από 15 εκατομμύρια μαθητές από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο δεν διέθεταν επαρκή σύνδεση με το ίντερνετ ώστε να παρακολουθήσουν μαθήματα εξ αποστάσεως.Τα παιδιά που ζουν στην Λατινική Αμερική, στην Καραϊβική και την νότια Ασία έχασαν σχεδόν τις τριπλάσιες ημέρες σχολείου από ό,τι τα παιδιά στη δυτική Ευρώπη, μένοντας αντίστοιχα 110 μέρες χωρίς εκπαίδευση έναντι 38, επισημαίνει η οργάνωση αυτή υπεράσπισης των δικαιωμάτων του παιδιού, η οποία ανέλυσε τα δεδομένα από 194 χώρες και διάφορες περιοχές.Πέραν της απώλειας ημερών μαθήσεως,, τονίζει η Save the Children.Τρεις μήνες πριν από την σύνοδο κορυφής της G7, η οποία θα διεξαχθεί τον Ιούνιο στη Βρετανία, η μη κυβερνητική οργάνωση ζητεί «οι ηγέτες του κόσμου να δώσουν προτεραιότητα στην επιστροφή των παιδιών στο σχολείο με τον πιο ασφαλή δυνατό τρόπο, ιδιαίτερα των κοριτσιών».Η Save the Children ζητεί επίσης οι κυβερνήσεις και οι δωρητές να βοηθήσουν την Παγκόσμια Σύμπραξη για την Εκπαίδευση να επιτύχει τον στόχο της να συγκεντρώσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια ως το 2025.