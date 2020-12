Τεχνητή Νοημοσύνη: Ειδική έκδοση του διεθνούς περιοδικού «Our World» - Ποιοι Έλληνες γράφουν

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το περιοδικό «Our World», που στο τελευταίο του ετήσιο τεύχος είχε φιλοξενήσει ως τιμώμενο πρόσωπο τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και εκδίδεται από την ευρωπαϊκή πολιτική εφημερίδα New Europe με έδρα τις Βρυξέλλες, αποχαιρετά το 2020 με μια έκδοση αφιερωμένη στο μέλλον, και συγκεκριμένα στην τεχνητή νοημοσύνη.Την έκδοση με τίτλο “Our World: Perspectives on Artificial Intelligence”, «Ο Κόσμος μας: Απόψεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη», προλογίζουν με άρθρα τους ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας Κυριάκος Πιερρακάκης και η Επίτροπος Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Adina Valean.Το τεύχος που κυκλοφορεί σε συνεργασία με την συμβουλευτική εταιρεία πολιτικής επικοινωνίας Campaign Lab του Έλληνα συμβούλου στρατηγικής με έδρα τις Βρυξέλλες, Γεράσιμου Ζαγορίτη, ο οποίος υπογράφει και το editorial της έκδοσης, συγκεντρώνει απόψεις από τους σημαντικότερους «θεσμικούς παίκτες» για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως του Προέδρου της αρμόδιας Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, Ioan-Dragoş Tudorache, του αρμόδιου εισηγητή του Ευρωκοινοβουλίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, Axel Voss, καθώς και εκπροσώπων των επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας.Από ελληνικού ενδιαφέροντος, εκτός από τον κύριο Πιερρακάκη που προλογίζει την έκδοση, η συντακτική ομάδα του Our World προσκάλεσε την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, την Ευρωβουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, Εύα Καΐλή, τον Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και την Senior Manager Δημοσίων Υποθέσεων της Huawei με αρμοδιότητα την ΕΕ, Αγγελική Δεδοπούλου.