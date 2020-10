«Λάθος» λέει ο CEO του Τwitter για το «μπλόκο» στο βίντεο για τον Χάντερ Μπάιντεν

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter Inc, Τζακ Ντόρσεϊ, δήλωσε σήμερα ότι η εταιρεία του έκανε λάθος μπλοκάροντας συνδέσμους προς ένα άρθρο της New York Post που αναφερόταν στον γιο του προεδρικού υποψηφίου Τζο Μπάιντεν.«Στόχος μας είναι να προσπαθούμε να προσθέτουμε το γενικότερο πλαίσιο και τώρα έχουμε δυνατότητες να το κάνουμε αυτό», ανέφερε ο Ντόρσεϊ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα.Η εταιρεία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κυρίως από το ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, επειδή μπλόκαρε χθες προσωρινά τον λογαριασμό της προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επειδή ανήρτησε ένα βίντεο για τον Χάντερ Μπάιντεν, τον γιο του Τζο Μπάιντεν, που όπως το twitter υποστήριξε ότι παραβίαζε τους κανόνες χρήσης της πλατφόρμας.Το βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό @TeamTrump αναφερόταν στο δημοσίευμα της New York Post που περιείχε λεπτομέρειες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Χάντερ Μπάιντεν στην Ουκρανία και υποστήριζε ότι ο Τζο Μπάιντεν είχε συναντηθεί με έναν σύμβουλο της ουκρανικής εταιρείας ενέργειας Burisma.Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δικαστικών Υποθέσεων Λίντσεϊ Γκράχαμ και οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές Τεντ Κρουζ και Τζος Χόουλι ανέφεραν χθες ότι η Επιτροπή θα ψηφίσει για την κλήτευση στις 20 Οκτωβρίου και σχεδιάζει να καλέσει για ακρόαση τον Ντόρσεϊ την επόμενη Παρασκευή.Μετά από τις αντιδράσεις, η επικεφαλής στρατηγικής του Twitter, Βιτζάια Γκάντε, δήλωσε αργά χθες ότι η εταιρεία αποφάσισε να κάνει αλλαγές στην πολιτική της περί «χακαρισμένου υλικού» - που εφάρμοσε στην προκείμενη περίπτωση. Η πολιτική αυτή που εισήγαγε το μέσο κοινωνικής δικτύωσης απαγορεύει αναρτήσεις περιεχομένου που αποκτήθηκε μέσω δικτυοπαραβίασης και περιέχει ιδιωτικές πληροφορίες ή εμπορικά μυστικά ή θέτει ανθρώπους σε κίνδυνο.Το twitter συμπλήρωσε πως, παρά τη νέα πολιτική, η πρόσβαση στο άρθρο της New York Post θα συνεχίσει να μπλοκάρεται στην πλατφόρμα. Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας είπε ότι τα δημοσιεύματα θα εξακολουθούν να αποκλείονται επειδή «παραβιάζουν τους κανόνες περί ιδιωτικών πληροφοριών».