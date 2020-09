Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δίνει 150.000 ευρώ σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Αφρική

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ θα καταβάλεισεπου δραστηριοποιούνται στη στήριξη «ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης στην Αφρική», μέσω του ιδρύματός της που δημιουργήθηκε πρόσφατα, όπως ανακοίνωσε σήμερα.Τοκαι της, ηπου ειδικεύεται στην ηλιακή ενέργεια Solar Sister, καθώς και η μη κυβερνητική οργάνωση Oil Change International, θα λάβουν η καθεμία το ποσό των 50.000 ευρώ.«Αντιμετωπίζουμε μια παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία επηρεάζει όλους μας. Όμως όλοι δεν υποφέρουν με τον ίδιο τρόπο", δήλωσε η διάσημη έφηβη σε ανακοίνωση. "Η Αφρική πλήττεται δυσανάλογα από την κλιματική κρίση, ενώ συμβάλλει σε αυτή στο μικρότερο βαθμό», ανέφερε.Το Ίδρυμαθεμελιώθηκε τον, μετά το βραβείο Right Livelihood που απέσπασε η νεαρή Σουηδέζα, το οποίο συνοδεύεται από ένα εκατομμύριο σουηδικές κορώνες (λίγο λιγότερα από 100.000 ευρώ). Το ίδρυμα είχε σημαντική εισροή χρημάτων αυτό το καλοκαίρι.Τον Ιούλιο, η νεαρή ακτιβίστρια για το κλίμα κέρδισε το βραβείο "Gulbenkian for Humanity", ένα πορτογαλικό βραβείο που συνοδεύεται από οικονομικό έπαθλο ενός εκατομμύριου ευρώ.Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είχε υποσχεθεί να δωρίσει όλα τα χρήματα μέσω του ιδρύματός της σε οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Το βραζιλιάνικο σκέλος του κινήματος Fridays for Future και το Ίδρυμα Stop Ecocide έλαβανΓνωστή γιατί από το 2018 διέδωσε το απεργιακό κίνημα και τις διαδηλώσεις των νέων για το κλίμα, η ηγερία του κινήματος "Παρασκευές για το Μέλλον" επέστρεψε στο σχολείο στα τέλη Αυγούστου, μετά μια 12μηνη άδεια που είχε λάβει από το σχολείο. Την Παρασκευή, η Γκρέτα αναμένεται να συμμετάσχει σε ημέρα διεθνούς δράσης του κινήματος, από τη Στοκχόλμη.