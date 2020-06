Τζορτζ Φλόιντ: Ογκώδης αντιρατσιστική διαδήλωση στο Λονδίνο

Uh so this is the scene outside the U.S. embassy in London right now pic.twitter.com/w0rhwYiLD0 — Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 7, 2020

I can’t even wrap my mind around the size of the #BlackLivesMatter protests in London. pic.twitter.com/pB2zovFmFq — Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 7, 2020

BREAKING: Home Secretary Priti Patel says the toppling of a statue of slaver Edward Colston in Bristol is "utterly disgraceful", adding the police should 'follow up' on the incident https://t.co/fzz4xUNMcn — SkyNews (@SkyNews) June 7, 2020

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σήμερα στους δρόμους του Λονδίνου για να καταγγείλουν την αστυνομική βία υπό το σύνθημαΤο Σάββατο οι διαδηλωτές, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν μάσκες για να προστατευθούν από τον νέο κορωνοϊό, συγκεντρώθηκαν στο, σε γενικές γραμμές, που όμως κατέληξε σε αψιμαχίες μεταξύ μικρών ομάδων και της έφιππης αστυνομίας κοντά στην πρωθυπουργική κατοικία.Η αρχηγός της αστυνομίας του Λονδίνου Κρεσίντα Ντικ είπε ότι, στο περιθώριο των αντιρατσιστικών διαδηλώσεων αυτήν την εβδομάδα. Δύο έχουν τραυματιστεί σοβαρά και μια αστυνομικός που έπεσε από το άλογό της υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.Τόσο η Ντικ όσο και ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ προέτρεψαν τον κόσμο να μην διαδηλώσει ξανά σήμερα, επικαλούμενοι τον κίνδυνο διάδοσης της ασθένειας Covid-19. Όμως, στη νότια όχθη του Τάμεση. Οι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν εκεί εκτίμησαν ότι ο αριθμός τους ανερχόταν σε δεκάδες χιλιάδες.Οι διαδηλωτές έκαναν κατόπιν πορεία προς το βρετανικό κοινοβούλιο και σταμάτησαν πάνω στη γέφυρα για να γονατίσουν φωνάζοντας. Συγκεντρώσεις έγιναν επίσης στην Πάρλιαμεντ Σκουέρ και την Ντάουνινγκ Στριτ.«Τώρα ήρθε η ώρα: πρέπει να κάνουμε κάτι. Έχουμε γίνει τόσο αδιάφοροι στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά ο ρατσισμός που σκότωσε τον Τζορτζ Φλόιντ γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσον αφορά την αποικιοκρατία και τη λευκή υπεροχή (…) Χρειαζόμαστε μαζικές μεταρρυθμίσεις, μαζικές αλλαγές», είπε μια 28χρονη που κρατούσε ένα πλακάτ με το σύνθημα «Η λευκή σιωπή ισοδυναμεί με βία».Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, διαδηλωτές στο Μπρίστολ, στη δυτική Αγγλία, ζητωκραυγάζουν ενώ γκρεμίζουν το άγαλμα του Έντουαρντ Κόλστον, ενός δουλέμπορου του 17ου αιώνα.Δείτε φωτογραφίες από τις κινητοποιήσεις στη Μεγάλη Βρετανία