Σε ανοδική πορεία οι κρατήσεις από Σκανδιναβία προς Ελλάδα

H Ελλάδα ως ιδανικός τουριστικός προορισμός για όλο το χρόνο, παρουσιάστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στηνυπαίθρια εκδήλωση για συνταξιούχους «Seniordagen 2024», που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία Kungsträdgården τηςστις 7 Μαΐου 2024.Στις 15 Μαΐου 2024 επίσης στη Στοκχόλμη, οσυμμετείχε για πρώτη φορά στην ετήσια εκδήλωση του SRF (Association of Swedish Travel Industry) "Resebranschens Vårmöte", προβάλλοντας την Ελλάδα και την γαστρονομία της σε πάνω από 200 επαγγελματίες του κλάδου, όπου και διαπιστώθηκε η ανοδική πορεία των κρατήσεων, σε σχέση με το 2023, από τις Σκανδιναβικές χώρες προς ελληνικούς προορισμούς.Πρόκειται για ετήσια εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται από το 2015, αποκλειστικά σχεδιασμένη για το εξειδικευμένο κοινό των συνταξιούχων της Σουηδίας (Silver Generation), το οποίο ανέρχεται σε 2.000.000 άτομα περίπου και οι οποίοι κατέχουν περίπου το 70% του διαθέσιμου εισοδήματος της χώρας.Ο ΕΟΤ συμμετείχε για δεύτερη χρονιά στην εκδήλωση με περίπτερο 18 τ.μ., στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας του υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ με στόχο την προβολή του τουριστικού προϊόντος ης Ελλάδας, μέσω της ανάδειξης των θεματικών και ειδικών μορφών τουρισμού σε εξειδικευμένο κοινό.Σημαντική υπήρξε η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον των επισκεπτών, που σύμφωνα με τους διοργανωτές ανήλθε σε περίπου 25.000 άτομα, η πλειοψηφία των οποίων ήταν ηλικίας άνω των 55+ (συνταξιούχοι), οι οποίοι διαθέτουν ελεύθερο χρόνο αλλά και ικανό εισόδημα. Η Ελλάδα και ιδιαίτερα τα νησιά μας (Κρήτη, Ρόδος, νησιά Ιονίου και ΒΑ Αιγαίου, Σποράδες) αποτελούν αγαπημένο προορισμό διακοπών για τους περισσότερους εξ αυτών, οι οποίοι μας δήλωσαν ότι τα επισκέπτονται κάθε χρόνο.Ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό έδειξε ενδιαφέρον για νέους προορισμούς, χωρίς συνωστισμό, όπου θα έχουν τη δυνατότητα -πέρα από την θάλασσα και τον ήλιο- να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας κοντά στη φύση (π.χ. προορισμοί για Hiking, Biking, Gastonomy, Wellness, Sailing κ.λ.π.).Στο πλαίσο της δράσης δημοσιεύθηκε άρθρο του ΕΟΤ για ελληνικούς προορισμούς στην ειδική έκδοση "Det Ljuva Livet" (The Good life), η οποία κυκλοφόρησε ως «ένθετο» στην μεγαλύτερη Εφημερίδα της Σουηδίας Aftonbladet Newspaper με κυκλοφορία 450.000 φύλλα και πάνω από 4.000.000 αναγνώστες, πριν από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της ΥπηρεσίαςΣκανδιναβίας & Βαλτικών Χωρών στο πλαίσιο της διοργάνωσης της ετήσιας εκδήλωσης του SRF (Association of Swedish Travel Industry) "Resebranschens Vårmöte", που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαϊου 2024 στη Στοκχόλμη.Τη συγκεκριμένη εκδήλωση, στην οποία ο ΕΟΤ συμμετείχε φέτος για πρώτη φορά, παρακολούθησαν πάνω από 200 επαγγελματίες του κλάδου (τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες, Τ.Οs, Experts, διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία, buyers κ.ά) αλλά και εκπροσώποι των ΜΜΕ, όπου συζητήθηκαν θέματα για το μέλλον της τουριστικής βιομηχανίας.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον απέσπασε η παρουσίαση παγκόσμιας έρευνας από το Στατιστικολόγο της Gapminder Foundation Ola Rosling, σχετικά με το πώς αναπτύσσεται ο κόσμος σε περιόδους πανδημίας, οικονομικής ύφεσης και γεωπολιτικών αναταραχών και τις αλλαγές στην παγκόσμια ποιότητας ζωής. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παράθεση δείπνου, όπου προσφέρθηκαν στους συμμετέχοντες ελληνικά εδέσματα συνοδεία από μελωδίες της Stockholm Jazz orchestra Στοκχόλμης.Ο Διευθύνων Σύμβουλος του SRF κ. Didrik von Seth αφού ευχαρίστησε τον ΕΟΤ για την συμμετοχή του στην εκδήλωση και την προσφορά των ελληνικών εδεσμάτων κατά το δείπνο, ανέφερε ότι τόσο τα ελληνικά νησιά όσο και η ηπειρωτική Ελλάδα αποτελούν ιδανικό προορισμό διακοπών καθόλη τη διάρκεια του έτους.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν Β2Β συναντήσεις με εκπροσώπους άλλων τουριστικών οργανισμών, και TΟ's. Κατά τη συνάντησή με τον κ. Claes Pellvik, Υπεύθυνο Επικοινωνίας της(πρώην Ving), διαπιστώθηκε η ομαλή, και με ανοδικές τάσεις σε σχέση με το 2023, πορεία των κρατήσεων από τις Σκανδιναβικές χώρες προς ελληνικούς προορισμούς.