Kyrimai: Το ιστορικό ξενοδοχείο στον Γερολιμένα της Μάνης βραβεύεται ξανά

Μέσα στη χρονιά που πέρασε το εκπληκτικό αυτό ξενοδοχείο, όπου η διαμονή είναι από μόνη της μία αξέχαστη εμπειρία, απέσπασε δύο σημαντικά βραβεία.Το πρώτο αφορά στη φανταστική τοποθεσία του, τόσο ιδιαίτερη και ειδυλλιακή που όμοια της δεν θα βρείτε σε πολλά σημεία της Ελλάδας. Το Κυρίμαι αναδείχθηκε, μετά από ψηφοφορία του κοινού, ως το δεύτερο κορυφαίο Ιστορικό Ξενοδοχείο της Ευρώπης στη κατηγορία «Natural Setting 2022», λόγω την μοναδικής του τοποθεσίας και φυσικού περιβάλλοντος. Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2022 στην ετήσια συνέλευση των «Historic Hotels of Europe» στο Μιλάνο, σε μία σημαντική στιγμή για την πορεία αυτής της ιστορικής ξενοδοχειακής μονάδας που μοιάζει να «αιωρείται» πάνω από τα κρυστάλλινα νερά του Γερολιμένα στη Μάνη.Λίγο αργότερα, μία δεύτερη εξίσου σημαντική βράβευση ήρθε για το Κυρίμαι, αυτή τη φορά μέσα από τις λίστες του παγκοσμίου βεληνεκούς περιοδικού Conde Nast Traveller, το οποίο μετά από ψηφοφορία που έγινε μεταξύ των δημοσιογράφων της έντυπης, αλλά και της ηλεκτρονικής έκδοσης του ταξιδιωτικού κολοσσού τοποθέτησε το ελληνικό ξενοδοχείο ανάμεσα στα 57 καλύτερα του κόσμου για το 2023 (The best hotels in the world. Golden list 2023). «Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική και τιμητική για εμάς αυτή τη διάκριση» μας λέει ο κύριος Κυρίμης. «Γιατί γνωρίζουμε καλά πως οι δημοσιογράφοι και οι ταξιδιωτικοί συντάκτες που επέλεξαν το ξενοδοχείο είχαν να διαλέξουν ανάμεσα σε πάρα πολλά ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο, ξενοδοχεία πάρα πολύ όμορφα, σε εκπληκτικές τοποθεσίες, με τεράστια ιστορία. Πιστεύω πως αυτό που τούς έκανε τελικά να ξεχωρίσουν το Κυρίμαι είναι η ενέργεια του μέρους, αυτό που αισθάνεσαι όταν βρίσκεσαι εδώ, αλλά και οι άνθρωποι που εργάζονται στο ξενοδοχείο εδώ και πολλά χρόνια. Είναι οι άνθρωποι που κάνουν τη φιλοξενία αυτή μοναδική και καθόλου απρόσωπη. Υπάρχει ζεστασιά και μία αίσθηση πως επιστρέφεις ξανά και ξανά στο σπίτι σου». Μάλιστα τόνισε πως υπάρχουν σταθεροί επισκέπτες από την Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία που ταξιδεύουν εδώ και πολλά χρόνια στη Μάνη, κάθε καλοκαίρι, για να μείνουν στο Κυρίμαι: «Τελειώνουν οι διακοπές τους και πριν φύγουν κλείνουν δωμάτιο για την επόμενη χρονιά» προσθέτει.Ανάμεσα στα πραγματικά γοητευτικά highlights του Kυρίμαι η όμορφη εξωτερική πισίνα με τις αναπαυτικές ξαπλώστρες που συνθέτουν ένα κοσμοπολίτικο σκηνικό που φέρνει στον νου διακοπές στην ιταλική ριβιέρα όπως επίσης και η πέτρινη προβλήτα που εκτείνεται στα διάφανα νερά του Γερολιμένα. Τα φωτεινά καλοκαίρια στη Μάνη, ο κόσμος απολαμβάνει στιγμές ηλιοθεραπείας κάτω από τον ζεστό ήλιο και κάνει βουτιές στη δροσερή θάλασσα, σε ένα περιβάλλον παραμυθένιο.Εξαιρετικό και βραβευμένο και το εστιατόριο του Κυρίμαι, που τις ζεστές ημέρες του χρόνου σερβίρει υπέροχες τοπικές γεύσεις σε τραπέζια στημένα σε μία ξύλινη πλατφόρμα ακριβώς πάνω στο νερό, ενώ τον χειμώνα μετακομίζει σε μία αριστοκρατική, πέτρινη σάλα με φοβερή θέα. Θα δοκιμάσετε την πιο αυθεντική εκδοχή της μανιάτικης γαστρονομίας μαζί με μία μοντέρνα προσέγγιση στην παρουσίαση των πιάτων, αλλά και ένα εύστοχο twist στις πιο παραδοσιακές, τοπικές συνταγές. Η ίδια ακριβώς αντίληψη επεκτείνεται και στο πρωινό γεύμα που προσφέρεται στους επισκέπτες του Κυρίμαι, μέσα από μία μεγάλη ποικιλία από γευστικές προτάσεις και φρέσκα, εκλεκτά προϊόντα. Τα καλοκαίρια διοργανώνονται ενδιαφέρουσες βραδιές wine tasting με πολύ καλές ελληνικές ετικέτες κρασιών.«Αξίζει πραγματικά να δοκιμάσει κανείς τις γεύσεις του εστιατορίου μας πρώτα απ’ όλα για τα καταπληκτικά προϊόντα της περιοχής μας» λέει ο κύριος Αλέξανδρος Κυρίμης. «Εδώ δεν θα φάτε τίποτα που δεν είναι ντόπιο. Από την τοπική γραβιέρα και το δικό μας λάδι, μέχρι το λουκάνικο Μάνης και το σύγκλινο δεν υπάρχει στην κουζίνα τίποτα που δεν είναι από τον τόπο μας. Ακόμα, αξίζει να δοκιμάσετε και τα πολύ καλά φρέσκα ζυμαρικά της Μάνης, τις λεγόμενες γκόγκες και το πιάτο με το ορτύκι που μαγειρεύεται εξαιρετικά».Ακόμα, ο κύριος Κυρίμης κάνει μία ξεχωριστή μνεία στα πολύ καλά κρασιά που μπορεί να βρει ο επισκέπτης στη wine list του εστιατορίου: «Πρόκειται για ετικέτες από πολύ μικρούς παραγωγούς, διαθέσιμες σε πραγματικά περιορισμένη παραγωγή κάτι που τις κάνει πραγματικά ξεχωριστές, αλλά και δυσεύρετες. Θα δοκιμάσετε πολύ καλά κρασιά από τη Λακωνία, όπως και από ολόκληρη την Πελοπόννησο και από άλλους εξαιρετικούς αμπελώνες της Ελλάδας».Το ξενοδοχείο λειτουργεί από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο, προσφέροντας στους πελάτες του μία κοσμοπολίτικη και εκλεπτυσμένη διαμονή σε έναν τόπο απαράμιλλης ελληνικής ομορφιάς. «Στο Κυρίμαι ο επισκέπτης ζει όλο το πακέτο. Ένα ιστορικό κτήριο, σε μία τοποθεσία μοναδική, μία διαμονή υψηλών προδιαγραφών που δημιουργούν την αίσθηση μίας ολοκληρωμένης εμπειρίας. Και η αλήθεια είναι πως η Μάνη έχει πετύχει πολλά στον συγκεκριμένο τομέα. Να προσελκύει σταθερά διεθνή, ποιοτικό τουρισμό, δημιουργώντας στους ταξιδιώτες την ανάγκη να επιστρέφουν στον τόπο μας κάθε καλοκαίρι».Πώς γίνεται, όμως, ένα κτήριο με τέτοια παλαιότητα να δίνει την εντύπωση πως συνομιλεί άμεσα με το σήμερα και το αύριο; O κύριος Κυρίμης έχει την εξήγηση: «Κάθε χρόνο γίνονται εργασίες συντήρησης στο κτήριο και πάντα κάτι ανανεώνεται στο ξενοδοχείο μας. Έτσι όποιος έρχεται εδώ νιώθει πως πάντα υπάρχει κάτι καινούργιο. Έχει την εντύπωση και τη βεβαιότητα ότι το Κυρίμαι δεν παλαιώνει ποτέ όσα χρόνια κι αν περάσουν».