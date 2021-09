5 λόγοι για να ασχοληθείς με τα τουριστικά και ξενοδοχειακά επαγγέλματα

-

-

-

-





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στην Ελλάδα όμως παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας, κάτι που κατάφερε να το διατηρήσει ακόμα και φέτος, το 2021, όπου υπήρξε αύξηση στις αεροπορικές κρατήσεις, που έφτασε τα μεγέθη του 2019 και υπερκέρασε την Ισπανία και τη Γερμανία που ήταν πρώτες τα προηγούμενα χρόνια.Τα τουριστικά επαγγέλματα είναι το μέλλον και μετά την πανδημία ακόμα περισσότερο, αφού δημιούργησαν νέες ανάγκες και ανέδειξαν την προσαρμοστικότητα και την καινοτομία στον τουρισμό.- Γιατί πρόκειται για μια βιομηχανία που στην Ελλάδα απασχολεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού σχεδόν στα ¾ της χρονιάς. 946.200 είναι οι θέσεις εργασίας στον κλάδο του τουρισμού. Η θερινή σεζόν στη χώρα έχει διάρκεια από τα τέλη Μαρτίου μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, διάστημα στο οποίο επισκέπτονται την Ελλάδα πάνω από 31 εκατομμύρια τουρίστες. Αυτός ο αριθμός ήρθε το 2019 προ πανδημίας.Υπάρχει μεγάλο εύρος απασχόλησης. Μπορείς να γίνεις ξεναγός, τουριστικός πράκτορας, μπορείς να κάνεις τη δική σου μονάδα εστίασης και τουρισμού, μπορείς να δουλέψεις σε θεματικά πάρκα, αγροτουριστικές μονάδες, σε αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, σε επιχειρήσεις catering, εστιατόρια πολυτελείας, καζίνο και κυρίως σε ξενοδοχειακές μονάδες.Στις ξενοδοχειακές μονάδες (μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν 10.121 ξενοδοχειακές μονάδες), πιο συγκεκριμένα, μπορείς να απασχοληθείς στην διαχείριση και οργάνωση, στο μάνατζμεντ, στο hr, στη reception, στις παράλληλες δραστηριότητες, στο εστιατόριο και το μπαρ, στο f&b (food and beverages), στη διοργάνωση συνεδρίων και event ή να αναλάβεις την ψηφιακή εμπειρία του πελάτη, το e-tourism management, που κερδίζει κάθε χρόνο περισσότερο έδαφος.Γιατί ο τουριστικός κλάδος σου ανοίγει πόρτες στη διεθνή αγορά εργασίας, στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς.Γιατί εξελίσσεις διαρκώς τον εαυτό σου, την επικοινωνία, τη χρήση των ξένων γλωσσών, αλλά και τη γνώση του ψηφιακού περιβάλλοντος.Ένα πρόγραμμα σπουδών που να σου μάθει τις νέες προκλήσεις της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας, να καλύπτει πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις και όλο το φάσμα των επαγγελμάτων στα οποία μπορεί να απορροφηθείς, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και με μια up to date βιβλιογραφία.Με πιο απλά λόγια, θες τη LE MONDE. Ένας ολόκληρος κόσμος εκπαίδευσης στον χώρο του Τουρισμού και της Φιλοξενίας για όσους αναζητούν την ουσιαστική γνώση και την απόλυτη εξειδίκευση στους σύγχρονους τομείς που οδηγούν σε επαγγελματική καταξίωση, απλώνεται μπροστά σου στις εγκαταστάσεις της LE MONDE που θυμίζουν ένα καλά οργανωμένο ξενοδοχείο, όπου αποκτάς δεξιότητες και εμπειρίες γύρω από τουριστικά επαγγέλματα και ιδίως το Hotel Management .Μέσα από προγράμματα σπουδών υψηλού επιπέδου και διάρκειας 2 ετών συν πρακτική άσκηση, με ιδιαίτερη έμφαση στα εργαστηριακά μαθήματα που φέρνουν τον εκπαιδευόμενο σε επαφή με ρεαλιστικές συνθήκες εργασίας, η LE MONDE εξασφαλίζει ένα δίπλωμα κύρους, πιστοποιημένο από το κράτος που αναγνωρίζεται από τις τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και εξασφαλίζει το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, υψηλό μισθό και μπόνους και διασυνδέσεις με την εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.Με μια εξελιγμένη διδακτική μεθοδολογία που προετοιμάζει τα νέα ικανά ξενοδοχειακά στελέχη σε συνδυασμό με διοικητικές, οργανωτικές και τεχνικές ικανότητες θα έχεις την ευκαιρία να βγεις στην αγορά εργασίας μέσα από το δίκτυο 900 και πλέον επιχειρήσεων που απευθύνονται στη LE MONDE για τη στελέχωσή τους, δείγμα του επιπέδου σπουδών της κορυφαίας Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας.Στο Hotel Management μπορείς να εκπαιδευτείς από διακεκριμένα στελέχη από τον χώρο των ξενοδοχείων και της εστίασης, θεωρητικά και πρακτικά, πάνω σε: οργάνωση - λειτουργία υποδοχής & κρατήσεων, οργάνωση & λειτουργία εστιατορίου, τα Οικονομικά, το Marketing, τη Διοίκηση προσωπικού, το F&B management, τη Διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, την Οργάνωση συνεδρίων & ημερίδων.Εκτός από τα βασικά μαθήματα, μέσα από τα σεμινάρια Hotel and Tourism Professional Lectures, έρχεσαι σε επαφή με στελέχη της αγοράς που μοιράζονται τη δική τους εμπειρία και μπορούν να σε κατευθύνουν.Εχέγγυο για όλα τα παραπάνω δεν αποτελεί μόνο το brand της LE MONDE που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Αποτελούν και οι προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που την επέλεξαν, που ακολούθησαν τον κύκλο σπουδών της στα Τουριστικά και τα Ξενοδοχειακά Επαγγέλματα και βρίσκονται, μηδενός εξαιρουμένου, σε θέσεις εργασίας με μεγάλες προοπτικές ανέλιξης και απολαβών, τόσο σε εγχώριες τουριστικές επιχειρήσεις όσο και στο εξωτερικό, ενώ αρκετοί εκμεταλλεύτηκαν το πρόγραμμα σπουδών για να διοικήσουν τη δική τους τουριστική μονάδα.FIND LE MONDE:TEL: 210 4830500 & https://www.lemonde.edu.gr