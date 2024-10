iPhone 16: Όσα πρέπει να ξέρεις για το νέο smartphone της Apple

Κλείσιμο

Το iPhone 16 λοιπόν έρχεται με αρκετές βελτιώσεις σε σχέση με τον προκάτοχό του σε διάφορους τομείς, δελεάζοντας τους χρήστες που εξέταζαν ούτως ή άλλως πιθανή αναβάθμιση παλαιότερων μοντέλων. Ως προς τις εκδόσεις στις οποίες διατίθεται το iPhone 16, η Apple δεν μας επιφύλασσε κάποια έκπληξη: υπάρχουν το iPhone 16 και το iPhone 16 Plus με τις διαφορές τους να εντοπίζονται στις διαστάσεις, το βάρος, την οθόνη και την αυτονομία.Τι προσφέρουν όμως τα νέα iPhone 16 series και τι πρέπει να ξέρει κάποιος που σκέφτεται σοβαρά την επένδυση σε ένα εξ αυτών; Έλα να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.Ήρθε η ώρα να μπει και η Apple στον χορό της τεχνητής νοημοσύνης και το iPhone 16 είναι το πρώτο που είναι σχεδιασμένο με βάση αυτό (θυμίζουμε ότι στα περυσινά μοντέλα, οι λειτουργίες AI ήταν περιορισμένες στα Pro και Pro Max). Όποια συσκευή από τη σειρά κι αν επιλέξεις, θα έχεις τη δυνατότητα να απολαύσεις τις λειτουργίες AI της Apple όπως εργαλεία ελέγχου και δημιουργίας κειμένου, συνόψεις των ηχογραφήσεών σου, προτεραιοποίηση των emails που λαμβάνεις, φυσικότερη επικοινωνία με τη Siri, emoji κατά παραγγελία, ευκολότερη επεξεργασία εικόνων κ.α. Ειδική μνεία πρέπει να κάνουμε στη visual intelligence, τη λειτουργία που επιτρέπει στον χρήστη να πραγματοποιήσει αναζήτηση βάσει των όσων «βλέπει» η κάμερά του.Όπως κάθε νέο iPhone, έτσι και η φετινή σειρά διαθέτει βελτιωμένα χαρακτηριστικά από τα οποία ξεχωρίζει το νέο τσιπ A18 με επεξεργαστή 30% ταχύτερο και 30% ενεργειακά αποδοτικότερο σε σχέση με το A16 του iPhone 15 και γραφικά 40% και 35% αποδοτικότερα. Οι επιδόσεις αυτές εξηγούν σε μεγάλο βαθμό τη μεγαλύτερη αυτονομία που παρουσιάζει το iPhone 16 και η οποία προσεγγίζει τις 22 αναπαραγωγής βίντεο (στο Plus μοντέλο οι ώρες αυξάνονται σε 27). Όταν έρθει δε η ώρα της φόρτισης, το 0-50% ολοκληρώνεται μέσα σε περίπου μισή ώρα. Κατά τα άλλα το iPhone 16 στο εσωτερικό του κρύβει περί τα 8 GB RAM ενώ στα του αποθηκευτικού χώρου μπορείς να επιλέξεις μεταξύ 128, 256 και 512 GB.Η οθόνη του iPhone 16 είναι μία Super Retina XDR OLED 6,1 ιντσών με το Plus μοντέλο να βρίσκεται στις 6,7 ίντσες – και στις δύο ο ρυθμός ανανέωσης έχει παραμείνει στα 60 Hz. Η φωτεινότητά τους πάντως είναι εντυπωσιακή φτάνοντας τα 2000 nits ενώ στον αντίποδα μπορεί να κατέβει ακόμα και στο 1 nit. Προστατεύεται μάλιστα από γυαλί Ceramic Shield νέας τεχνολογίας. Ως προς την ανάλυση, στο μεν iPhone 16 είναι 1179 x 2556 pixels ενώ στο δε iPhone 16 Plus 1290 x 2796 pixels.Στα των καμερών, τα φώτα συγκεντρώνει το Camera Control που θα σου δώσει τη δυνατότητα να προσαρμόσεις κάθε λήψη σου μέσω ενός επιπρόσθετου φυσικού πλήκτρου (ή ορθότερα εργαλείου ελέγχου). Η κύρια κάμερα είναι στα 48 MP αλλά τώρα πλαισιώνεται από μία υπερευρυγώνια 12 MP με AF με τη μεγάλη διαφορά να είναι στη διάταξή τους (η μία είναι κάτω από την άλλη) χάρη στην οποία είναι εφικτή η λήψη χωρικού βίντεο για δημιουργίες ρεαλιστικότερες από ποτέ (brownie points και πλήρως 3D εμπειρία αν έχεις και Apple Vision Pro)Στα παραπάνω τώρα πρόσθεσε το iOS 18 που σου δίνει ακόμα περισσότερες δυνατότητες προσαρμογής του iPhone σου στα μέτρα και τα «θέλω» σου με νέες συντομεύσεις, εξατομικευμένες οθόνες, ανανεωμένη βιβλιοθήκη φωτογραφιών και έξτρα εργαλεία προστασίας ιδιωτικού απορρήτου μεταξύ – πολλών – άλλων, την ανθεκτική κατασκευή με αλουμίνιο διαστημικού τύπου και τα funky χρώματα, έχεις ένα iPhone ικανό να σου προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία και να αλλάξει μια για πάντα την καθημερινότητά σου!