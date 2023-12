Gemini: Τι ξέρουμε για το νέο (και ακόμα πιο ικανό) μοντέλο AI της Google

Κλείσιμο

Είναι το νέο, «μεγαλύτερο και ικανότερο» μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά ήταν τα λόγια που χρησιμοποιήθηκαν από την Google όταν περιέγραψε το «Gemini», που έχει κατασκευαστεί για να είναι multimodal, να γενικεύει δηλαδή και να κατανοεί διαφορετικούς τύπους πληροφοριών, όπως κείμενο, ήχο, εικόνες, βίντεο, ακόμα και κώδικα. Και όλα αυτά, ταυτόχρονα.Ο σχεδιασμός του επιτρέπει να αναλύει και να απαντά ακόμα και σε πιο σύνθετα θέματα, αναλύοντας για παράδειγμα τη συλλογιστική πορεία σε πολύπλοκα ζητήματα όπως η φυσική ή τα μαθηματικά.Έρχεται σε τρεις εκδόσεις, Ultra, Pro και Nano, με το Ultra να πρόκειται για το «μεγαλύτερο και πιο ικανό μοντέλο για εξαιρετικά πολύπλοκες εργασίες», το Nano το «πιο αποτελεσματικό μοντέλο για εργασίες on device» και το Pro το «καλύτερο μοντέλο για την κλιμάκωση σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών», κάθε εκδοχή ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες σας.Τοείναι το πρώτο smartphone σχεδιασμένο για το Gemini Nano και έρχεται με πολλά προηγμένα χαρακτηριστικά.Ο αναβαθμισμένος μεγάλος κύριος αισθητήρας με διάφραγμα ƒ/1,65 δημιουργεί τις καλύτερες φωτογραφίες και βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και ζουμ 2x οπτικής ποιότητας για τα πιο εντυπωσιακά κοντινά πλάνα.Διαθέτει υπερευρυγώνια κάμερα 48 MP, τηλεφακό 48 MP αλλά και μπροστινή κάμερα 10,5 MP για τις πιο ευκρινείς selfies. Τα στοιχεία ελέγχου Pro ξεκλειδώνουν προηγμένες ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής, όπως ταχύτητα κλείστρου, ISO και άλλα, συμβάλλοντας σε εικόνες υψηλής ανάλυσης με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.Διαθέτει Google Tensor G3 και το τσιπ Titan M2 ώστε τα πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας να βοηθούν να είστε εσείς και οι προσωπικές σας πληροφορίες ασφαλείς. Έρχεται εξοπλισμένο και με το VPN by Google One, που συμβάλλει στην προστασία της δραστηριότητάς σας στο διαδίκτυο, ανεξάρτητα από την εφαρμογή ή το πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε.