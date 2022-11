God of War Ragnarok: Ό,τι πρέπει να ξέρεις για το πολυαναμενόμενο game

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Το πρόγραμμα σου σήμερα «ελεύθερο» κι εσύ πιάνεις το. Αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Έφτασε η στιγμή που εδώ και πολύ καιρό περίμενες: Ήρθε η ώρα να παίξεις τοΔεν είσαι μόνος. Ο ενθουσιασμός που επικρατεί παγκοσμίως είναι τεράστιος, με τους χρήστες του PS4 και PS5 να έχουν ήδη ξετρελαθεί. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στη Βρετανία, σε μόλις τρεις ημέρες κυκλοφορίας του, το παιχνίδι έκανε ρεκόρ πωλήσεων και αν συνεχίσει έτσι, δεν αποκλείεται να σπάσει όλα τα ρεκόρ.Πρόκειται για το Sequel του God of War που κυκλοφόρησε το 2018, το οποίο έρχεται πλήρως μεταγλωττισμένο και με δυνατότητα επιλογής μενού και υπότιτλων στα ελληνικά. Το παιχνίδι ακολουθεί τον Κράτος και τον Ατρέα σε ένα επικό ταξίδι στα 9 βασίλεια όπου αναζητούν απαντήσεις αλλά και προετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη που θα οδηγήσει τον κόσμο στο τέλος του.Έτσι, ο Κράτος θα πρέπει ν’ απελευθερωθεί από τους φόβους του και τα λάθη του παρελθόντος για να γίνει ο πατέρας που χρειάζεται ο Ατρέας, με τον γιο του να προσπαθεί ν’ αποκτήσει τη γνώση που θα τον βοηθήσει να καταλάβει την προφητεία Loki και τον ρόλο της στο Ragnarok.Στη διαδρομή αυτή θα εξερευνήσουν μαγικούς τόπους με τα υπέροχα γραφικά να σε αφήνουν με το στόμα ανοικτό και θα αντιμετωπίσουν τρομερά πλάσματα και θεϊκές οντότητες της νορβηγικής μυθολογίας σε μάχες δίχως έλεος.Ευτυχώς, εξοπλισμός όπως τα Leviathan Axe, Blades of Chaos και Guardian Shield επιστρέφουν, ενώ νέες ικανότητες και ισχυρές συμμαχίες κάνουν την εμφάνισή τους, σε ένα συγκλονιστικό game που θα μείνει στην ιστορία!Το God of War Ragnarok βασίζεται στα επιτεύγματα του προκατόχου, όμως δεν επαναπαύεται. Πηγαίνει τη σειρά ένα βήμα παρακάτω, τόσο οπτικά, όσο και σχεδιαστικά, ενώ αφηγείται μια συναρπαστική ιστορία, η οποία αφορά ανθρώπινα θέματα, κάτι που σπάνια συναντάμε σε τέτοιου είδους παιχνίδια.Δεν υπάρχει ούτε μια αποστολή, ούτε μια ενέργεια που να μην έχει λόγο, μια ιστορία να ειπωθεί, ένα λάθος να αντιμετωπιστεί, ένα αξιοθέατο να δούμε ή μια άμεση συναισθηματική γραμμή που πρέπει να ακολουθήσει τουλάχιστον ένας από τους ταξιδιώτες μας. Κάθε νέα αποστολή στο παιχνίδι εμπλουτίζει αυτούς τους χαρακτήρες ή τον κόσμο που κατοικούν, μερικές φορές και τα δύο.Αυτό που κάνει το God of War Ragnarok πραγματικά σπουδαίο είναι οι εμβληματικές μάχες! Τόσο το στήσιμο, όσο και η κίνηση της κάμερας κάνει τα πάντα ώστε να φαίνονται ακόμα πιο εντυπωσιακά. Η δράση εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς, αλλά όχι σε βαθμό που να γίνεται δύσκολο το να ακολουθηθεί, ενώ η δυσκολία είναι αυξημένη και κάθε λάθος τιμωρείται άμεσα.Τα υπόλοιπα στην οθόνη σας.Και αν ακόμα δεν έχετε προμηθευτεί το παιχνίδι μην ξεχνάτε ότι ηξεκίνησε στο SHOPFLIX.gr με εκπτώσεις έως 80% σε αμέτρητα προϊόντα.