Η τηλεργασία και η απομακρυσμένη συνεργασία είναι η νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μάρτιος του 2020, πανδημία και lock-down. “Eν μία νυκτί” πολλές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να περάσουν σε συνθήκες πλήρους. Για να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες, υιοθέτησαν νέα μοντέλα εργασίας και εργαλεία τεχνολογίας, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν ομαλά και αποτελεσματικά τη λειτουργία τους από απόσταση.Τελευταίο τρίμηνο του 2021 και πολλές επιχειρήσεις συνεχίζουν να υποστηρίζουν μοντέλα τηλεργασίας, ακόμη και αφού άρχισαν να υποδέχονται με ασφάλεια υπαλλήλους πίσω στα γραφεία τους. Η τάση αυτή δείχνει ότι οι επιχειρήσεις επαναπροσδιορίζουν τις δυνατότητες εργασίας και συνεργασίας, που προσφέρουν στα στελέχη τους, χωρίς αυτή να εξαρτάται από ένα φυσικό χώρο “γραφείων”. Ουσιαστικά, διαμορφώνουν εκ νέου το πώς λειτουργούν, το πώς οργανώνονται, το πώς επικοινωνούν με τους πελάτες και τους συνεργάτες τους, ακόμα και το πώς συνεργάζονται οι ομάδες μεταξύ τους.Σε συνέχεια της θετικής ανταπόκρισης που έχουν λάβει οι τρεις πρώτες ενότητες του #GrowYourBusiness - The Digital Sessions, η νέα ενότητα της σειράς, διαθέσιμη δωρεάν για όλους, είναι αφιερωμένη στις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει ηγια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εργαζομένους τους, αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες.Όσοι παρακολουθήσουν τη νέα θεματική ενότητα θα αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα γιακαιμε τα οποία μπορούν να συνεργάζονται με την ομάδα τους, αλλά και τους πελάτες ή τους συνεργάτες τους, χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία στον ίδιο χώρο. Ακόμα, θα πάρουν χρήσιμες συμβουλές για να λειτουργούνκαιτην επιχείρησή τους απομακρυσμένα. Τέλος, οι επιχειρηματίες θα ενημερωθούν για τον, που θα χρειαστεί να εξασφαλίσουν σε επίπεδοκαιγια να λειτουργήσει η απομακρυσμένη συνεργασία με την ομάδα τους αλλά και για την επιλογή των πλέον κατάλληλων εργαλείων που θα τους βοηθήσουν στηνκαι τωντους.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις, σχετικά με το περιεχόμενο της 4ης θεματικής ενότητας σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα. Οι ερωτήσεις θα συγκεντρωθούν και θα απαντηθούν μέσα από Live «Ερωτήσεων & Απαντήσεων» από ειδικούς με επιτυχημένη δράση σε θέματα απομακρυσμένης συνεργασίας.Τα online σεμινάρια και τα Live «Ερωτήσεων & Απαντήσεων» παρουσιάζει και συντονίζει η δημοσιογράφος Πόπη Τσαπανίδου.Εγγραφές για συμμετοχή στο Live session και υποβολή ερωτήσεων:Ο τρίτος κύκλοςείναι μια σειρά δωρεάν online σεμιναρίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, που φιλοξενείται στο, προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εποχής. Ο στόχος των online σεμιναρίων είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τα εργαλεία και τις τακτικές που θα τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν, με όχημα την τεχνολογία.Παράλληλα, μέσω των, που ακολουθούν των online σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες θα έρχονται σε επαφή μεκ.α., οι οποίοι απαντούν στις ερωτήσεις τους και τους κατευθύνουν με πρακτικές συμβουλές.μεταφέροντας τη δράση #GrowYourBusiness στο ψηφιακό περιβάλλον δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στη νέα online σειρά δωρεάν σεμιναρίων #GrowYourBusiness – The Digital Sessions, ώστε να κάνουν το επόμενο βήμα τους στον ψηφιακό κόσμο.Περισσότερα για το #GrowYourBusiness - The Digital Sessions στο: