Η Warply αναδείχτηκε “Loyalty Agency of the year” για 2η συνεχή χρονιά

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

H Warply αναδείχθηκε “Loyalty Agency of the Year” για 2η συνεχόμενη χρονιά στον ετήσιο θεσμό «Loyalty Awards», επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση ως την κορυφαία εταιρεία στα Προγράμματα Πιστότητας και επιβράβευσης, με τις στρατηγικές λύσεις και υπηρεσίες που παρείχε σε επίπεδο τεχνικής υποδομής, marketing CRM και σχεδιασμό στρατηγικής.Συνολικά, η Warply απέσπασε 30 βραβεία για έργα της και αναδείχθηκεενώ έλαβε και το βραβείογια το! Μάλιστα, η υποψηφιότητα με τίτλοσυγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα στο σύνολο των υποψηφιοτήτων σε όλες τις κατηγορίες της ενότητας, κερδίζονταςβραβείο της Ενότητας "Best in Loyalty & Engagement".Αξιοσημείωτη ήταν και η υποψηφιότητα για το πρόγραμμα loyalty ΓΕΡΜΑΝΟΣ που κατέκτησε βραβείο Platinum στην Ενότητα "Best Use of Digital Technology" για το πρωτοποριακό loyalty πρόγραμμα που σχεδίασε και διαχειρίζεται η Warply για τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ και μετρά ήδη χιλιάδες ενεργούς χρήστες.Η Warply κέρδισε συνολικά 30 βραβεία για τους πελάτης της: Anytime, ΕΚΟ (Ελληνικά Πετρέλαια), Epistrofi (Eurobank), Visit Greece (EOT), go4more (Εθνική Τράπεζα), Pernod Recard, e-katanalotis (Υπουργείο Ανάπτυξης).Η κα, σημειώνει: «Για 2η συνεχόμενη χρονιά, η Warply αναδείχτηκε ως η κορυφαία εταιρεία Loyalty ενώ κερδίσαμε και τον τίτλο “Loyalty Brand of The Year” – οι σημαντικές διακρίσεις αποτελούν το επιστέγασμα της εμπιστοσύνης των συνεργατών μας αλλά και της συνεχούς προσπάθειας της ομάδας μας για καινοτόμες λύσεις».Η Warply είναι #1 εταιρεία στα προγράμματα επιβράβευσης πελατών και μια από τις μεγαλύτερες σε Mobile Loyalty & Mobile Payments στην περιοχή ΕΜΕΑ, μέλος του start path της Mastercard παγκοσμίως. Η Warply αναδείχτηκε “Loyalty Agency of the Year 2020” και “Mobile Agency of the Year 2020” ενώ είναι στρατηγικός συνεργάτης ενός μεγάλου πελατολογίου από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων κορυφαίων τραπεζών, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Χάρη στην ΑΙ Loyalty & Customer Engagement πλατφόρμα της Warply, η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, με προγράμματα πιστότητας και επιβράβευσης, λύσεις προσωποποιημένης επικοινωνίας με πολλαπλά κανάλια και proximity marketing, analytics με πρόβλεψη απόδοσης, κα. Μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα της Warply στο http://www.warp.ly/