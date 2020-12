Χριστούγεννα με απεριόριστη επικοινωνία, συνδεσιμότητα και ψυχαγωγία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Δωρεάν απεριόριστα δεδομένα για το κινητό και απεριόριστο χρόνο ομιλίας από το σταθερό προς όλα τα σταθερά και κινητά εντός Ελλάδας, για δέκα ημέρες, προσφέρει η COSMOTE σε όλους τους συνδρομητές της αυτά τα Χριστούγεννα. Με τον τρόπο αυτό, φέρνει κοντά τα αγαπημένα πρόσωπα και τους συνεργάτες μας και προσφέρει σε όλους τη δυνατότητα να απολαύσουν την εορταστική περίοδο χωρίς περιορισμούς στην επικοινωνία, τη συνδεσιμότητα ή την ψυχαγωγία τους.Μάλιστα, όσοι συνδρομητές διαθέτουν 5G συσκευή που έχει πιστοποιηθεί στο δίκτυο COSMOTE, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δίκτυο 5G, που πρώτη έφερε στην Ελλάδα η COSMOTE και είναι το μέλλον των τηλεπικοινωνιών. To δίκτυο COSMOTE 5G σήμερα είναι διαθέσιμο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις στην Ελλάδα.Η χριστουγεννιάτικη προσφορά της COSMOTE μπορεί να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή έως και τις 6 Ιανουαρίου 2021 (23.59) και αφορά όλους τους συνδρομητές κινητής (συμβόλαιο, καρτοσυμβόλαιο, καρτοκινητή COSMOΚΑΡΤΑ & WHAT’S UP ) και σταθερής COSMOTE, οικιακούς και εταιρικούς. Από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για τις επόμενες δέκα ημέρες, οι συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση σε απεριόριστο Internet στο κινητό, χωρίς κανέναν περιορισμό στην ταχύτητα του δικτύου, αλλά και απεριόριστο χρόνο ομιλίας από το σταθερό του σπιτιού ή της επιχείρησής τους.Η ενεργοποίηση των προσφορών κινητής και σταθερής πραγματοποιείται μέσα από το My COSMOTE App ( App Store Google Play ).«Όσο διαφορετικά και αν είναι τα φετινά Χριστούγεννα, με την τεχνολογία μπορούμε να τα κάνουμε το ίδιο μαγικά. Με τη νέα χριστουγεννιάτικη προσφορά της COSMOTE, μπορούμε να επικοινωνούμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα χωρίς περιορισμούς και όσο θέλουμε, αυτές τις γιορτές. Ευχόμαστε ο νέος χρόνος να φέρει υγεία και ευτυχία σε όλους. Με σύμμαχο την τεχνολογία, ας ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο και ας φτιάξουμε ένα κόσμο καλύτερο για όλους», είπε ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Marketing Officer Οικιακών Πελατών Ομίλου ΟΤΕ.Περισσότερες πληροφορίες για την χριστουγεννιάτικη προσφορά εδώ Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στην Ελλάδα, αφού μόνο την περασμένη δεκαετία, οι επενδύσεις έφτασαν τα €4,7 δισ. Επιπλέον, υλοποιεί επενδύσεις ύψους €2 δισ. για την επόμενη τετραετία, για να προσφέρει ακόμα υψηλότερες ταχύτητες και μεγαλύτερη κάλυψη στο κινητό και το σταθερό.Χάρη σε αυτές τις επενδύσεις, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, το COSMOTE Fiber . Σήμερα, πάνω από το 50% του πληθυσμού της χώρας έχει πρόσβαση σε ταχύτητες 100Mbps και άνω, ενώ πάνω από 250.000 νοικοκυριά κι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε εγγυημένες ταχύτητες Internet με 100% οπτική ίνα.Στην κινητή, η COSMOTE διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο 4G στη χώρα, ενώ έφερε πρώτη το 5G στην Ελλάδα, προχωρώντας στην εμπορική διάθεση του δικτύου COSMOTE 5G σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Σε συγκεκριμένες περιοχές οι μέγιστες ταχύτητες αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 1Gbps. Πρόσβαση στο δίκτυο COSMOTE 5G έχουν όλοι οι συνδρομητές COSMOTE, ιδιώτες κι επιχειρήσεις, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση κι ανεξαρτήτως προγράμματος.Μόνη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν 5G συσκευή που έχει πιστοποιηθεί στο δίκτυο COSMOTE. Το COSMOTE 5G θα επεκταθεί σε ακόμη περισσότερες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, ενώ σταδιακά θα βελτιώνονται οι ταχύτητες mobile Internet και οι χρόνοι απόκρισης (latency) του δικτύου. Η πληθυσμιακή κάλυψη αναμένεται να ξεπεράσει το 50% έως το τέλος του 2021. Περισσότερες πληροφορίες στο www.cosmote.gr/5g