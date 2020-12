Fast and furious: Μια γρήγορη ματιά στο αναδυόμενο σκηνικό της επισκευής κινητών τηλεφώνων

Το Medi ON, η νέα υπηρεσία της Interamerican, είναι μια επιστημονικά επικυρωμένη εφαρμογή για κάθε «e-patient» που θέλει να έχει τον έλεγχο στην υγεία του και να επιλέγει τις καλύτερες και πιο αξιόπιστες λύσεις.

Αυτό σημαίνει πως το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητάς μας, όχι μόνο για την επικοινωνία μας, αλλά και για τις online συνήθειές μας.Εάν δε σ’ αυτά τα στοιχεία προσθέσουμε και το μέσο χρόνο που αναλίσκει ο μέσος χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες εφαρμογές, αντιλαμβανόμαστε την δυσφορία και την αναστάτωση που είναι ικανή να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη στο κινητό μας τηλέφωνο.Με αυτά τα δεδομένα, και επειδή η εμπειρία της επισκευής ενός κινητού τηλεφώνου αποδεικνύεται συνήθως για τον κάτοχό της χρονοβόρα και δαπανηρή περιπέτεια, η Smartec, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο service κινητών στην Ελλάδα, αποφάσισε να μεταβάλλει το σκηνικό στην αγορά του service κινητών συσκευών, επιταχύνοντας τις διαδικασίες επισκευής, διατηρώντας όμως στο ακέραιο το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει.Η πλέον πρόσφατη καινοτόμα υπηρεσία επισκευής είναι το Same Day Service (pick up, repair, return).Η υπηρεσία Same Day Service έρχεται να προστεθεί στην ευρεία γκάμα των Smartec Services , ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών για την επισκευή συσκευών Samsung.Κάνοντας χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο κάτοχος ενός κινητού τηλεφώνου ή tablet Samsung που αντιμετωπίζει πρόβλημα δεν θα χρειαστεί να αποχωριστεί τη συσκευή του για διάστημα μεγαλύτερο των 10-12 ωρών, αφού μπορεί να την παραδώσει για επισκευή και να την παραλάβει αυθημερόν, χωρίς να μετακινηθεί από τον χώρο του. Η συσκευή παραλαμβάνεται από το σημείο που θα υποδείξει ο πελάτης και του επιστρέφεται επισκευασμένη μέσα στην ίδια ημέρα, με μικρή επιπλέον χρέωση. Η υπηρεσία, που είναι πρωτοποριακή όχι μόνο σε εγχώριο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καλύπτει περιοχές εντός της Αττικής και για την αυθημερόν παράδοσή της απαιτείται μόνο η παραλαβή της συσκευής μέχρι τις 10 π.μ.Με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των καταναλωτών, η Smartec προσφέρει ακόμη δύο επιλογές στους πελάτες της:Η πρώτη παρέχει τη δυνατότητα άμεσης επισκευής σε 1 ώρα! Υπό την προϋπόθεση βέβαια ο κάτοχος κινητού Samsung να επισκεφτεί το κατάστημα της Smartec, χωρίς ραντεβού. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που η βλάβη είναι περιοδική και η συσκευή χρειάζεται παρακολούθηση ή το απαιτούμενο ανταλλακτικό βρίσκεται σε έλλειψη.Η δεύτερη επιλογή, προσφέρεται κυρίως για κατόχους κινητών Samsung σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Αν ανήκετε λοιπόν σ’ αυτή την κατηγορία, δεν έχετε παρά να παραδώσετε το κινητό σας σε ένα από τα 300 σημεία εξυπηρέτησης της ACS και θα το παραλάβετε επισκευασμένο από το ίδιο σημείο, μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Συμμετέχοντας μάλιστα στην προσπάθεια αντιμετώπισης της διασποράς της πανδημίας, η Smartec, μέσω της ACS, προσφέρει στους πελάτες της ΔΩΡΕΑΝ παραλαβή και παράδοση στο χώρο τους καθόλη τη διάρκεια ισχύος των μέτρων.Μία ακόμη επιπρόσθετη υπηρεσία, που αξίζει να αναφερθεί, είναι η δυνατότητα που παρέχεται στους κατόχους συσκευών Samsung να ενημερώνονται εκ των προτέρων για το εκτιμώμενο κόστος επισκευής, χωρίς κρυφές χρεώσεις και ψιλά γράμματα. Αρκεί να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://smartecservice.gr/ , το περιβάλλον της οποίας είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη και τον καθοδηγεί σε όλα τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να κάνει.Επιπλέον, η Smartec παρέχει στους πελάτες της, χωρίς χρέωση, ένα πακέτο υπηρεσιών υποστήριξης της Samsung, με παροχές όπως επίδειξη προϊόντος, ρυθμίσεις συνδεσιμότητας, διαγνωστικό έλεγχο συσκευής, μεταφορά δεδομένων, δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, καθώς και εγκατάσταση και επίδειξη για τα Samsung Members.Εν κατακλείδι, να αναφέρουμε απλώς πως η Smartec, σύμφωνα με τα στοιχεία της Samsung Electronics Hellas, είναι το μεγαλύτερο εξουσιοδοτημένο υψηλού επιπέδου επισκευαστικό κέντρο στην Ελλάδα για κινητά τηλέφωνα και tablet Samsung -εντός και εκτός εργοστασιακής εγγύησης-, γεγονός που εγγυάται αξιοπιστία και άριστη ποιότητα, με γνήσια και καινούργια ανταλλακτικά, στον τομέα της επισκευής κινητών συσκευών.