Τώρα μπορείς να βλέπεις το περιεχόμενο της Wind Vision όπου κι αν είσαι

Είναι ωραίο να νιώθεις και να είσαι ελεύθερος. Είναι ωραίο να έχεις περισσότερες δυνατότητες και επιλογές. Η Wind το ξέρει, γι’ αυτό από την πρώτη στιγμή που μπήκε δυναμικά στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης εδώ και δυόμισι χρόνια, εκτός από τόσες άλλες δυνατότητες δίνει πλέον στους συνδρομητές της την δυνατότητα Chromecast μέσα από την εφαρμογή για smartphone & tablet, αλλά και πρόσβαση μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή.To Chromecast είναι μια από τις πλέον διάσημες τεχνολογίες ασύρματης μετάδοσης περιεχομένου από μια συσκευή σε άλλη. Έτσι, οι συνδρομητές της WIND VISION μπορούν να προβάλλουν σε οθόνη τηλεόρασης ή άλλης συσκευής συμβατής με τη λειτουργία Chromecast, το περιεχόμενο των καναλιών, όπως το παρακολουθούν στη συσκευή του κινητού τους.-Πρώτα γίνεται εγκατάσταση της εφαρμογής WIND VISION στο smartphone ή στο tablet του συνδρομητή.-Η πρόσβαση στο app γίνεται εύκολα και γρήγορα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που ο συνδρομητής χρησιμοποιεί και στο myWIND.-Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει στο app το πρόγραμμα που επιθυμεί να δει μέσα από τα 58 συνδρομητικά κανάλια του Family Pack WIND VISION. Το πρόγραμμα μπορεί είτε να είναι live, είτε να έχει προβληθεί μέχρι και 7 ημέρες πριν, είτε να βρίσκεται στις εγγραφές του συνδρομητή (My library).-Τέλος ο συνδρομητής επιλέγει να γίνει Cast, χωρίς αποκωδικοποιητή, με οποιαδήποτε σύνδεση Wi Fi και το πρόγραμμα προβάλλεται στην οθόνη της επιλεγμένης τηλεόρασης.Και αν αυτό δεν ήταν αρκετό, και καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, η WIND VISION χάρισε στους συνδρομητές της μία ακόμη δυνατότητα αφού με το νέο site www.windvision.gr της συνδρομητικής υπηρεσίας τηλεόρασης της WIND, κάθε οθόνη γίνεται WIND VISION. Μέσω αυτού, ο χρήστης μπορεί να δει το περιεχόμενο που επιθυμεί όπου κι αν βρίσκεται, με υψηλή εμπειρία θέασης, πλήρως εναρμονισμένη με το βραβευμένο user experience της WIND VISION.Όλο το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στο Family Pack:. Δηλαδή, περισσότερα από 50 συνδρομητικά κανάλια με σειρές, παιδικά, ντοκιμαντέρ, εναλλακτικά αθλήματα, μουσική και ειδήσεις.Όλες οι δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στον αποκωδικοποιητή και στο App, έρχονται και στον υπολογιστή: 3 οδηγοί προγράμματος για εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενο, επανεκκίνηση, catch up 7 ημερών, εγγραφή προγραμμάτων και όλο το περιεχόμενο κάθε συνδρομητή στο myLibrary.Οι ρυθμίσεις γονικού ελέγχου και το κλείδωμα καναλιών, που έχει ορίσει ο συνδρομητής, για την ασφάλεια όλων των μελών της οικογένειας, ισχύουν, όπως και στις υπόλοιπες συσκευές.Εύκολα και γρήγορα από οποιαδήποτε σύνδεση Internet και οποιονδήποτε browser χωρίς να χρειάζεται η εγκατάσταση κάποιου plug – in. Το μόνο που χρειάζεται, είναι ενεργό συμβόλαιο WIND VISION και τα στοιχεία πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο συνδρομητής στο myWIND!