Η Hewlett Packard Enterprise βοηθά τους πελάτες της να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τις πρωτοποριακές Υπηρεσίες HPE GreenLake Cloud

Η Hewlett Packard Enterprise ανακοίνωσε σημαντικές εξελίξεις στην edge-to-cloud platform-as-a-service στρατηγική της μέσω των υπηρεσιών cloud επόμενης γενιάς, ενώ επιτάχυνε σημαντικά τους χρόνους υλοποίησης των υπηρεσιών HPE GreenLake. Οι νέες υπηρεσίες HPE GreenLake cloud, οι οποίες καλύπτουν as-a-service λύσεις για container, machine learning, virtual machines, storage, compute, data protection και networking, βοηθούν τους πελάτες της HPE να εκσυγχρονίσουν τις εφαρμογές και να αξιοποιήσουν τα δεδομένα τους. Στην πραγματικότητα η πλειονότητα των δεδομένων σήμερα βρίσκονται on premise, ή σε colocation εγκαταστάσεις και όλο και περισσότερα στα σημείο παραγωγής των δεδομένων (άκρο)."Τώρα περισσότερο από ποτέ, δεδομένων των συνθηκών της αγοράς, οι εταιρείες έχουν επείγουσα ανάγκη να αξιοποιήσουν όλες τις εφαρμογές και τα δεδομένα τους, προκειμένου να μετασχηματίσουν τις επιχειρήσεις τους, να υποστηρίξουν τους υπαλλήλους τους και να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους", δήλωσε ο Antonio Neri, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της HPE. "Καθώς μπαίνουμε στην επόμενη φάση της αγοράς cloud, οι πελάτες απαιτούν μια προσέγγιση που τους επιτρέπει να καινοτομούν και να εκσυγχρονίζουν όλες τις εφαρμογές και τα workloads τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται στο άκρο αλλά και σε on premise εγκαταστάσεις. Παρέχοντας μια συνεπή εμπειρία cloud σε όλα τα δυνατά locations, μέσω των υπηρεσιών HPE GreenLake cloud και του λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει τον μετασχηματισμό, η HPE είναι η μοναδική που βρίσκεται σε θέση να βοηθήσει τους πελάτες της να εκμεταλλευτούν την πλήρη αξία των δεδομένων τους, όπου και αν εδρεύουν."Σύμφωνα με την IDC, παρά την ανάπτυξη και την υιοθέτηση των δημόσιων/ public clouds απο τους οργανισμούς, το 70% των εφαρμογών παραμένουν εκτός αυτών. Λόγω διαφόρων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της πολυπλοκότητας των εφαρμογών, του όγκου των δεδομένων, των θεμάτων ασφάλειας και συμμόρφωσης, καθώς και του απρόβλεπτου κόστους, οι εταιρείες έχουν συναντήσει δυσκολία στη μεταφορά της πλειονότητας των εφαρμογών τους σε δημόσια clouds. Αναγκασμένοι να υποστηρίξουν δύο λειτουργικά μοντέλα, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν πρόσθετα κόστη , αναποτελεσματικότητα, περιορισμένη ευελιξία και καινοτομία, καθώς και αδυναμία αξιοποίησης των πληροφοριών από όλες τις πηγές .Η HPE δίνειμια μοναδική λύση σε αυτό το διλήμματος, παρέχοντας στους πελάτες της, υπηρεσίες HPE GreenLake cloud στο περιβάλλον της επιλογής τους – δηλαδή είτε στο δικό τους Data Center, σε Colocation/Hosting περιβάλλον, είτε σε δημόσιο cloud– με ένα ενιαίο μοντέλο διαχείρισης παρέχοντας ξεκάθαρη εικόντα για όλες τις εταιρικές εφαρμογές και δεδομένα.Οι υπηρεσίες HPE GreenLake cloud, παρέχουν επίσης στους πελάτες της HPE ένα εξαιρετικά συμφέρον οικονομικό μοντέλο, εξοικονομώντας από τις χρεώσεις που συνεπάγεται η επιστροφή των δεδομένων από δημόσια cloud στον on premise κόσμο. Το ευέλικτο μοντέλο HPE GreenLake as-a-service και τα εργαλεία ανάλυσης κόστους επιτρέπουν στους πελάτες της HPE να ελέγχουν τις δαπάνες τους, με αποτέλεσμα να βελτιώνουν το Cash Flow τους και να απελευθερώνουν κεφάλαια για επενδύσεις που δίνουν μεγαλύτερες αποδόσεις και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.Παρουσίαση των Νέων Υπηρεσιών HPE GreenLake CloudΗ HPE προσφέρει πλέον υπηρεσίες cloud για containers, machine learning operations, virtual machines, storage, compute, data protection και networking. Όλες οι υπηρεσίες cloud είναι προσβάσιμες μέσω ενός καταλόγου self-service με πολύ απλό τρόπο επιλογής ( point-and-click ) στο HPE GreenLake Central. Πρόκεται για μια πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληφορορίες χρήσης και κόστους που σχετίζονται με τα cloud περιβάλλοντά τους, ενώ μπορούν πολύ εύκολα να αποκέτησουν πρόσβαση και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με Compliance αλλά και Private cloud stack. Μέσω της καινοτόμας πλατφρόμας central έχουν τη να διαμορφώνουν instances και clusters μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς και να διαχειρίζονται τους multi-cloud πόρους τους από την ίδια κεντρική πλατφόρμα.Η HPE παρουσίασε επίσης το HPE Ezmeral, ένα νέο brand, μέρος του software χαρτοφυλακίου, που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις εταιρείες να μετασχηματίσουν τις εφαρμογές, τα δεδομένα και τις λειτουργίες τους, από το άκρο στο cloud. Το HPE Ezmeral καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης container, της τεχνητής νοημοσύνης (AI/ML) και ανάλυσης δεδομένων, του ελέγχου κόστους, του IT automation και του AI- Driven Securiy. To ευρύ αυτό φάσμα δυνατοτήτων, επιτρέπει στις εταιρείες να αυξήσουν την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα τους, και να επιταχύνουν την καινοτομία τους. Το HPE Ezmeral Container Platform καθώς και το HPE Ezmeral ML Ops, θα διατεθούν ως υπηρεσίες HPE GreenLake cloud για να φέρουν ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και απλότητα στην ανάπτυξη εφαρμογών με container, και DevOps ευελιξία.Το HPE GreenLake είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες υπηρεσίες στην HPE με περισσότερους από 850 πελάτες σε όλο τον κόσμο και με πάνω από 700 συνεργάτες που μεταπωλούν τις υπηρεσίες HPE GreenLake σήμερα. Το οικοσύστημα HPE GreenLake φέρνει τη σύγχρονη εμπειρία cloud σε όλες τις εφαρμογές, τα δεδομένα και τα workload των οργανισμών , συνδυάζοντας αυτή την εμπειρία με όλα τα οφέλη της διατήρησης των υποδομών on-premise. Όλα αυτά κάτω από την λογική του consumption, με πληρωμή ανάλογα με τη χρήση, με δυνατότητα κλιμάκωσης προς τα πάνω και προς τα κάτω. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συνθέτουν το πληρέστερο as-a-Service μοντέλο της αγοράς με τη σφραγίδα της HPE. .Οι νέες υπηρεσίες HPE GreenLake cloud για virtual machines, storage, compute, data protection και networking είναι πλέον διαθέσιμες σε όλο τον κόσμο. Οι νέες υπηρεσίες HPE GreenLake cloud για container και ML Ops είναι διαθέσιμες τώρα σε beta έκδοση ενώ η HPE δέχεται πελάτες για το πρόγραμμα beta, με γενική διαθεσιμότητα προγραμματισμένη για τους επόμενους 3 μήνες.Το λογισμικό HPE Ezmeral είναι γενικά διαθέσιμο τώρα χρησιμοποιώντας παραδοσιακά μοντέλα αδειών χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των HPE Ezmeral ML Ops και του HPE Ezmeral Container Platform ως συνδρομή, με άδεια χρήσης του λογισμικού που δίνει τη δυνατότητα να εκτελείται σε οποιαδήποτε on premise υποδομή ή δημόσιο cloud.Οι υπηρεσίες HPE GreenLake cloud για container, virtual machines, storage, compute, data protection και networking είναι όλες διαθέσιμες μέσα από το κανάλι συνεργατών της ΗΡΕ και διαθέσιμες προς πώληση μέσω του προγράμματος HPE GreenLake for Partners. 