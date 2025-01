Hermès Birkin: Ελληνίδες στο κυνήγι της τσάντας-σύμβολο - Η... υστερία για την απόκτησή της και η επίδειξη πλούτου

Για να την έχεις πρέπει και να την αξίζεις. Δεν αρκεί να διαθέτεις τα περίπου 10.000€, που κοστίζει μια τυπική έκδοση για να βγεις από ένα κατάστημα Hermès με μια Birkin ανά χείρας. Φήμες και «αληθινές μαρτυρίες» για ξεσπάσματα θυμού αλλά και δάκρυα απογοήτευσης εντός του φίνα αρωματισμένου flagship store του οίκου στο Παρίσι, από ευκατάστατους πελάτες, ανίκανους να δεχθούν ότι το αντικείμενο του πόθου τους δεν υπάρχει διαθέσιμο, κάνουν τον γύρο του Internet, βάζοντας φωτιά σε blogs και fora των εθισμένων και των εμμονικών στο κυνήγι του μονόκερου.Όταν η κουβέντα έρχεται στην τσάντα-τρόπαιο, υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων: Εκείνοι που δεν έχουν ξανακούσει τίποτα για αυτήν, εκείνοι που την απαξιώνουν ως υπερεκτιμημένη και εκείνοι, που είναι τόσο συνεπαρμένοι, ώστε να θεωρούν αδιανόητη την άγνοια των πρώτων και την απαξία των δεύτερων!Δεν πρόκειται για ακόμα μία... it bag, καθώς δεν έχει τίποτα το εφήμερο. Υπέρκομψη και πολύ ανθεκτική, είναι για μια ζωή. Είναι το άγιο δισκοπότηρο της ελίτ και την επιτομή της slow fashion από κάθε άποψη. Η Birkin δεν είναι πυροτέχνημα, αλλά καθ΄όλα βραδυφλεγές κομμάτι. Χρειάστηκαν τέσσερις δεκαετίες για να χτιστεί η φήμη της. Απαιτούνται πολλές ώρες για να φτιαχτεί κάθε τσάντα -στο χέρι, από τεχνίτες, που εκπαιδεύονται μέχρι και πέντε χρόνια δίπλα σε πολύπειρους μάστορες, πριν αναλάβουν την ευθύνη της κατασκευή της.Επίσης, χρειάζεται αναμονή μηνών, -ή και ετών-, υπομονή και αφοσίωση στον οίκο, ώσπου να έρθει η ώρα να δεχθούν οι λίγοι και εκλεκτοί το κάλεσμα μιας αυθεντικής Birkin ! Για την πλειονότητα των αιτούντων, -περίπου 10.000 ημερησίως!- η στιγμή του θριάμβου δεν έρχεται ποτέ. Η άτυπη λίστα αναμονής λέγεται ότι περιλαμβάνει ηχηρά ονόματα του star system διεθνώς, ενώ όσων το κύρος δεν είναι επιβεβαιωμένο απλά μένουν εκτός νυμφώνος με μια περίπου πειστική δικαιολογία («δυστυχώς, υπάρχει έλλειψη αυτή τη στιγμή»).Γαλαζοαίματοι και αριστοκράτες -Πριγκίπισσα Μαίρη της Δανίας, Πάιπα Μίντλτον, Μαρί-Σαντάλ-, καταξιωμένοι αστέρες, Hollywood royalties και style icons -Τζούλια Ρόμπερτς, Κέιτ Μος, Κάιλι Μινόγκ, Lady Gaga, Τζένιφερ Λόπεζ, Κατρίν Ντενέβ-, επιχειρηματίες και πολιτικές προσωπικότητες κύρους μεγατόνων -Κριστίν Λαγκάρντ- συγκαταλέγονται στους έχοντες και κατέχοντες. Το 2015 η Κρις Τζένερ, εξομολογήθηκε με πόνο ψυχής στον Τζέφρι Μπερκ, CEO του Privé Porter, ενός εκ των πιο αξιόπιστων site μεταπώλησης πιστοποιημένων κομματιών Hermés με έδρα το Μαϊάμι, ότι τόσο η ίδια, όσο και οι κόρες της δεν μπορούσαν να κορέσουν την ανεξάντλητη δίψα τους για τις Birkin, επειδή, όσα κι αν ξόδευαν σε άλλες αγορές από τον οίκο, δεν μπορούσαν να παρακάμψουν τον κανόνα, που επιτρέπει την διάθεση μέχρι δύο κομματιών τον χρόνο ακόμα και για τους καλύτερους πελάτες του.Αλλά, η ανυπόμονη φυλή των Καρντάσιαν-Τζένερ είχε ήδη βρει shortcut πληρώνοντας υπέρ πολλαπλάσια τιμή σε resellers αυθεντικών pre-owned κομματιών. Στα αξιόπιστα sites και τις μπουτίκ μεταπώλησης, σαν τα Vestiaire Collective, Farfetch, TheRealReal, Baghunter, η αναμονή είναι αντιστρόφως ανάλογη της τιμής: όσο πιο δραστικά μειώνεται ο χρόνος, τόσο πιο ψηλά ανεβαίνουν οι τιμές, ειδικά εάν μιλάμε για limited editions. Η ίδια παρακαμπτήριος αποτελεί μονόδρομο και για άλλους φανατικούς, όπως ο Drake, που με τον ισχυρισμό ότι προορίζονται για την μελλοντική σύζυγό του, συλλέγει Birkins αρκετά χρόνια τώρα.Η συλλογή του περιλαμβάνει μία από τις σπανιότερες, την Himalaya Birkin από κροκόδειλο Niloticus σε λευκούς και γκρίζους τόνους, ώστε να θυμίζει τις επιβλητικές κορφές της μεγαλειώδους οροσειράς. Η Himalaya κοσμεί και την πληθωρική συλλογή της Βικτώρια Μπέκαμ, που αριθμεί περισσότερες από 100 Birkin και αποτιμάται σε 1,5 εκατ. λίρες. Το ρεκόρ κατέχει η βαθύπλουτη socialite από την Σιγκαπούρη Τζέιμι Τσουά, που φημολογείται πως η τεράστια κολεξιόν της από πανάκριβες και σπάνιες τσάντες, περιλαμβάνει 200 Birkin. Αν σκεφτεί κανείς, πως ο Sotheby’s το 2021 πούλησε προς 300.000 δολάρια μία Himalaya και την επόμενη χρονιά η Diamond εκδοχή της δημοπρατήθηκε για 450.000, εύκολα συμπεραίνει ότι η Birkin αποτελεί σοβαρή επένδυση. Πώς, όμως, προκλήθηκε όλη αυτή η υστερία, που παρασάγγας απέχει από την φιλοσοφία και τον τρόπο ζωής της γυναίκας που έδωσε το όνομά της στο συγκεκριμένο κομμάτι;Η Birkin, που λανσαρίστηκε το 1984, είναι ανασκευή παλαιότερου σχεδίου του Hermés, και δημιουργήθηκε για να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες μιας σταρ/εργαζόμενης μητέρας τριών παιδιών. Αλλά η ηθοποιός, τραγουδίστρια, σύμβολο του σεξ, αγαπημένη Βρετανίδα των Γάλλων και εκλεκτικό style icon Τζέιν Μπίρκιν, που έφυγε από την ζωή το 2023, και έγινε αφορμή για τον σχεδιασμό της περίφημης τσάντας, δεν χρειαζόταν παρά μόνον μία μαύρη Birkin τη φορά, την οποία και αντικαθιστούσε, έπειτα από πολλά χρόνια και μόνον όταν πια είχε αρχίσει να πραγματικά φθείρεται. Tο σκεπτικό της πρωθιέρειας του je ne sais quoi, ακολουθεί πιστά ο εκλεκτικός οίκος Hermés, βάζοντας στην εξίσωση τον παράγοντα της εξαιρετικής σπανιότητας. Αυτός άλλωστε δεν είναι που ανέκαθεν ανέβαζε τον πήχη -και την τιμή-, βάσει του αξεπέραστου νόμου της προσφοράς και της ζήτησης; -βλ. η έλλειψη εκτοξεύει την τιμή. Για την ακρίβεια εδώ εφαρμόζεται κατά γράμμα ο νόμος της «επιδεικτικής κατανάλωσης», που διατυπώθηκε από τον Αμερικανό οικονομολόγο Veblen και αφορά σε πολύ συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες πολυτελείας (τα επονομαζόμενα Veblen goods), τα οποία και αγοράζονται με μόνο σκοπό την επίδειξη πλούτου και mega status.

Οι fashion connoisseurs τοποθετούν τον Hermés, που ιδρύθηκε το 1837 παράγοντας σέλες, -και εξακολουθεί ως σήμερα να κατασκευάζει χειροποίητα ιππικά είδη-, στην κορωνίδα των luxury brands. Σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό, ο Hermés δεν χαρίζει τσάντες, ούτε πληρώνει ambassadors και influencers ως έμμεση προώθηση. Αντιμετωπίζει τους πάντες ως πελάτες και δεν κάνει ποτέ εκπτώσεις. Για τις αυθεντικές Birkin, δεν υφίσταται cash ΄n carry, αφού δεν υπάρχει διαθέσιμο στοκ στα καταστήματα, εξ ου και δεν θα δει ποτέ κανείς μία να εκτίθεται σε ράφι. Η αυστηρών προδιαγραφών παραγωγή της είναι περιορισμένη και οι ελάχιστες παραλαβές (περίπου 60 τον χρόνο) προορίζονται αποκλειστικά για V.I.C. (Very Important Client), που διαθέτουν την υπομονή και την επιμονή για την Birkin της επιλογής τους. Ή για ένα τηλεφώνημα από τον Sales Associate της περιοχής τους, εφόσον έχουν φροντίσει να χτίσουν μαζί του σχέση εμπιστοσύνης αγοράζοντας άλλα είδη (φουλάρια, ζώνες, μπιζού, παπούτσια, σερβίτσια κ.λπ.), ώστε να πληροφορηθούν ότι έχει να τους κάνει μια «προσφορά». Πολλοί συμβιβάζονται, ακόμα κι αν δεν είναι εντελώς του γούστου τους το χρώμα ή το είδος του δέρματος.Εκτός κι αν πρόκειται για την Χεορχίνα Ροντρίγκες, την σύντροφο του Κριστιάνο Ρονάλντο, την Τζίτζι Χαντίντ ή τον Λάκη Γαβαλά, που έχει πολυετή συνεργασία με τον Hermés και προσωπική γνωριμία με τον έκτης γενεάς CEO του οίκου Αλέξ Ντιμά. Ο Λάκης Γαβαλάς είναι ο πρώτος Έλληνας, που έβαλε την δική του πινελιά κάνοντας customize ιστορικές τσάντες του οίκου, και στο παρελθόν η προσωπική συλλογή του περιλάμβανε τουλάχιστον 423 τσάντες Hermés. Ίσως είναι και ο μόνος στην Ελλάδα, που έλαβε την Birkin του σε χρόνο ρεκόρ: μόλις δύο μήνες! Και ο μοναδικός στον κόσμο που έχει μία βαμμένη στα χρώματα της ελληνικής σημαίας.Με τους εκπροσώπους του οίκου να τηρούν σταθερά σιγήν ιχθύος, αλλά και τους εργαζόμενους να τον τιμούν με την εχεμύθειά τους σχετικά με την σειρά προτεραιότητας -αν υφίσταται- στις παραδόσεις των Birkin, επικρατεί απανταχού ένα κλίμα μυστικότητας. Στην ουσία είναι ο οίκος, που επιλέγει ποιος/ποια/ποιο αξίζει να κυκλοφορεί με το αξεσουάρ φετίχ. Εύκολα αντιλαμβάνεται και ο λιγότερο υποψιασμένος για ποιες, μετρημένες στα δάχτυλα, Ελληνίδες, ο οίκος δεν έλαβε υπ' όψιν καμία λίστα. Ούτε και τον απασχόλησε το αν έχει προβεί σε αξιόλογες αγορές άλλων ειδών του προκειμένου να πλησιάσει τον στόχο.Οι πετυχημένες Ελληνίδες -επιχειρηματίες ή/και σύζυγοι επιχειρηματιών, παρουσιάστριες και σταρ- που κυκλοφορούν υπερήφανες για την Birkin τους έχουν κι εκείνες του δικούς τους λόγους να συντηρούν την ομερτά με τους τους μυημένους του χώρου να απορούν για τις συνθήκες απόκτησής του μονόκερου, πυροδοτώντας κακόβουλα σχόλια και σενάρια, -όχι πάντα αβάσιμα: «Την αγόρασε στο Ντουμπάι, όπου τα πράγματα είναι πιο ελαστικά», «είναι fake», «ευτυχώς που ο στιλίστας της έχει άκρες», «προσέλαβε personal shopper από το Λος Άντζελες», «την χρυσοπλήρωσε στο Baghunter, αλλά ισχυρίζεται πως είναι ειδική παραγγελία».Και ενώ πυκνώνουν οι ψίθυροι περί πιστού -και φθηνού- αντίγραφου Birkin γύρω από το όνομα ερμηνεύτριας του τραγουδιού, μέγα φθόνο προκαλεί πρώην παίκτρια τηλεριάλιτι μόδας και νυν influencer, η οποία, μετά τον γάμο της με επιχειρηματία, δεν χάνει ευκαιρία να προκαλεί, επιδεικνύοντας από τον λογαριασμό της στο Instagram, την Birkin της και πλείστα άλλα αποκτήματα με την υπογραφή Hermés.Η ατάκα της πικραμένης Σαμάνθα στο Sex and the City, που εξηγούσε στην Κάρι, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη της επιτυχίας της από το να κλυδωνίζεται στο χέρι της μια Birkin, δεν μπήκε στο σενάριο της σειράς τυχαία. Αντανακλά την ψυχολογία ανταμοιβής για τα επιτεύγματά τους και την απατηλή αίσθηση ότι οι σκληρά εργαζόμενές, κοινές θνητές μπορούν με ένα τέτοιο απόκτημα να εισέλθουν άτυπα σε ένα πολύ exclusive club. Ότι έχουν κάτι κοινό με μια ελίτ προνομιούχων κι ας μην είναι γόνοι ευγενών, πριγκίπων ή μεγιστάνων. Ότι έχουν γίνει με έναν τρόπο κομμάτι της ιστορίας του Hermés και είναι και οι ίδιες μοναδικές σαν την τσάντα που θα κληροδοτήσουν στην επόμενη γενιά ως οικογενειακό κειμήλιο μαζί με τα μπιζού της γιαγιάς.Τον Μάρτιο του 2024, έπειτα από αλλεπάλληλες αρνήσεις, να αποκτήσουν το αντικείμενο του πόθου τους, με τον ισχυρισμό ότι οι αγορές του δεν είναι επαρκείς, δύο Αμερικανοί από την Καλιφόρνια πέρασαν στην επίθεση και μήνυσαν τον οίκο Hermés για αθέμιτες μεθόδους. Οι επαΐοντες κάγχασαν, αλλά αυτό που διαβάζει κανείς ανάμεσα στις γραμμές της μηνυτήριας αναφοράς είναι μάλλον η αγωνία της επιβεβαίωσης και η χαμηλή τους αυτοεκτίμηση, παρά η αγανάκτηση για κάτι που σε τελική ανάλυση δεν είναι παρά μια τσάντα. Ναι, αλλά όπως είπε ο πωλητής στην Σαμάνθα «Δεν είναι ΜΙΑ τσάντα. Είναι μια Birkin!».