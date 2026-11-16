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Αμερικανός μπασκετμπολίστας συνελήφθη σε αεροδρόμιο της Νιγηρίας με 34 κιλά κάνναβης
Αμερικανός μπασκετμπολίστας συνελήφθη σε αεροδρόμιο της Νιγηρίας με 34 κιλά κάνναβης
Σάλο έχει προκαλέσει στη Νιγηρία η σύλληψη του μπασκετμπολίστα ΝταΜόντε Γκριν, καθώς οι αρχές εντόπισαν στις αποσκευές του μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο διεθνές αεροδρόμιο του Λάγκος
Σάλο έχει προκαλέσει στη Νιγηρία η σύλληψη του μπασκετμπολίστα ΝταΜόντε Γκριν, καθώς οι αρχές εντόπισαν στις αποσκευές του μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο διεθνές αεροδρόμιο του Λάγκος
Μία ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση με πρωταγωνιστή έναν Αμερικανό επαγγελματία μπασκετμπολίστα έρχεται από τη Νιγηρία, καθώς οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψή του σε διεθνές αεροδρόμιο, έπειτα από τον εντοπισμό σχεδόν 34 κιλών κάνναβης στις αποσκευές του.
Πρόκειται για τον 28χρονο ΝταΜόντε Γκριν, ο οποίος εντοπίστηκε από στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (NDLEA) στον χώρο στάθμευσης του διεθνούς αεροδρομίου του Λάγκος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, ο Αμερικανός φέρεται να εγκατέλειψε δύο παραδοτέες αποσκευές του, επιχειρώντας να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο έχοντας μαζί του μόνο τη χειραποσκευή του.
Οι βαλίτσες έφεραν ετικέτες με το όνομά του και, κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν στο εσωτερικό τους 16 πακέτα με συνολικά 33,95 κιλά κάνναβης, γνωστής ως «Loud», μιας ποικιλίας που χαρακτηρίζεται για την υψηλή περιεκτικότητά της σε THC.
Η NDLEA έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τη σύλληψη, στις οποίες εμφανίζεται ο μπασκετμπολίστας μαζί με τις αποσκευές που περιείχαν τις επίμαχες ουσίες.
Όπως έγινε γνωστό από τις αρχές, ο Γκριν είχε φτάσει στο Λάγκος προερχόμενος από την Ταϊλάνδη, όπου υποστήριξε ότι ζούσε και εργαζόταν ως επαγγελματίας μπασκετμπολίστας από τον Οκτώβριο του 2025.
Σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε κατά την ανάκρισή του, ο λόγος της επίσκεψής του στη Νιγηρία ήταν η δημιουργία επαγγελματικών επαφών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την μπασκετική του καριέρα.
Ωστόσο, η εξέταση του κινητού τηλεφώνου του φέρεται να αποκάλυψε στοιχεία που, σύμφωνα με την NDLEA, υποδήλωναν ότι γνώριζε τη δραστηριότητα διακίνησης ναρκωτικών και είχε συμμετοχή σε αυτήν.
Πρόκειται για τον 28χρονο ΝταΜόντε Γκριν, ο οποίος εντοπίστηκε από στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (NDLEA) στον χώρο στάθμευσης του διεθνούς αεροδρομίου του Λάγκος.
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Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, ο Αμερικανός φέρεται να εγκατέλειψε δύο παραδοτέες αποσκευές του, επιχειρώντας να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο έχοντας μαζί του μόνο τη χειραποσκευή του.
Οι βαλίτσες έφεραν ετικέτες με το όνομά του και, κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν στο εσωτερικό τους 16 πακέτα με συνολικά 33,95 κιλά κάνναβης, γνωστής ως «Loud», μιας ποικιλίας που χαρακτηρίζεται για την υψηλή περιεκτικότητά της σε THC.
Η NDLEA έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τη σύλληψη, στις οποίες εμφανίζεται ο μπασκετμπολίστας μαζί με τις αποσκευές που περιείχαν τις επίμαχες ουσίες.
Όπως έγινε γνωστό από τις αρχές, ο Γκριν είχε φτάσει στο Λάγκος προερχόμενος από την Ταϊλάνδη, όπου υποστήριξε ότι ζούσε και εργαζόταν ως επαγγελματίας μπασκετμπολίστας από τον Οκτώβριο του 2025.
Σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε κατά την ανάκρισή του, ο λόγος της επίσκεψής του στη Νιγηρία ήταν η δημιουργία επαγγελματικών επαφών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την μπασκετική του καριέρα.
Ωστόσο, η εξέταση του κινητού τηλεφώνου του φέρεται να αποκάλυψε στοιχεία που, σύμφωνα με την NDLEA, υποδήλωναν ότι γνώριζε τη δραστηριότητα διακίνησης ναρκωτικών και είχε συμμετοχή σε αυτήν.
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