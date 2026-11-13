Ενοχλήθηκε ο Γιοβάνοβιτς όταν κλήθηκε να εξηγήσει το κόψιμο του Κωστούλα: Δεν πρέπει να μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις
Ενοχλήθηκε ο Γιοβάνοβιτς όταν κλήθηκε να εξηγήσει το κόψιμο του Κωστούλα: Δεν πρέπει να μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άφησε εκτός 23αδας για το παιχνίδι με την Ολλανδία τον Μπάμπη Κωστούλα και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media
Ενοχλήθηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με ερώτηση για το... κόψιμο του Μπάμπη Κωστούλα από την 23αδα του αγώνα της Ελλάδας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ.
Ο Σέρβος που είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελλάδας κλήθηκε να σχολιάσει την απόφασή του να μην πάρει στην αποστολή για τον αγώνα με την Ολλανδία τον άσο της Μπράιτον και σημείωσε ενοχλημένος ότι αυτός παίρνει τις αποφάσεις και την ευθύνη.
Η δήλωση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
«Δεν πρέπει να μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις, κάποιος πρέπει να μείνει έξω. Κάποιος παίκτης θα έμενε έξω, οποιονδήποτε και να άφηνα έξω θα με ρωτούσατε , μπορεί να κάνετε πιο καλές ερωτήσεις. Το λιγότερο είναι ποιοι είναι έξω, το περισσότερο είναι να δούμε πώς θα ολοκληρώσουμε τον όμιλο. Όλοι έχουν πάρει ευκαιρίες, όλοι έχουν προσφέρει τα μέγιστα, και οι εντός και οι εκτός αποστολής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η ομάδα που βγαίνει σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, να κάνει ό,τι πρέπει. Πρέπει να δούμε τα πράγματα πιο αισιόδοξα, να συζητάμε για θετικά πράγματα. Τις ευθύνες τις παίρνω εγώ, την κριτική θα την δεχθώ εγώ. Είναι χάσιμο χρόνο όταν ένας προπονητής έχει 24 παίκτες και πρέπει να αφήσει τέσσερις έξω, να δικαιολογεί τον λόγο που τους αφήνει εκτός».
Ο Σέρβος που είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελλάδας κλήθηκε να σχολιάσει την απόφασή του να μην πάρει στην αποστολή για τον αγώνα με την Ολλανδία τον άσο της Μπράιτον και σημείωσε ενοχλημένος ότι αυτός παίρνει τις αποφάσεις και την ευθύνη.
Η δήλωση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
«Δεν πρέπει να μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις, κάποιος πρέπει να μείνει έξω. Κάποιος παίκτης θα έμενε έξω, οποιονδήποτε και να άφηνα έξω θα με ρωτούσατε , μπορεί να κάνετε πιο καλές ερωτήσεις. Το λιγότερο είναι ποιοι είναι έξω, το περισσότερο είναι να δούμε πώς θα ολοκληρώσουμε τον όμιλο. Όλοι έχουν πάρει ευκαιρίες, όλοι έχουν προσφέρει τα μέγιστα, και οι εντός και οι εκτός αποστολής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η ομάδα που βγαίνει σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, να κάνει ό,τι πρέπει. Πρέπει να δούμε τα πράγματα πιο αισιόδοξα, να συζητάμε για θετικά πράγματα. Τις ευθύνες τις παίρνω εγώ, την κριτική θα την δεχθώ εγώ. Είναι χάσιμο χρόνο όταν ένας προπονητής έχει 24 παίκτες και πρέπει να αφήσει τέσσερις έξω, να δικαιολογεί τον λόγο που τους αφήνει εκτός».
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