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Ετοιμοπόλεμος για το ματς με τη Μπαρτσελόνα ο Φρανσίσκο, κουρεύτηκε γουλί, δείτε βίντεο
Ετοιμοπόλεμος για το ματς με τη Μπαρτσελόνα ο Φρανσίσκο, κουρεύτηκε γουλί, δείτε βίντεο
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο άλλαξε στυλ και παρουσιάστηκε στο T-Center, έχοντας πάρει το μαλλί του... μπόμπα
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο T-Center τη Μπαρτσελόνα για την 11η αγωνιστική της Euroleague σε ένα ματς κρίσιμο για τη συνέχεια της λίγκας.
Στο κλίμα της αναμέτρησης έφτασε στο γήπεδο και ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος επέλεξε ένα νέο κούρεμα.
Εμφανίστηκε με μιλιταριστικό κούρεμα «γουλί».
Στο κλίμα της αναμέτρησης έφτασε στο γήπεδο και ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος επέλεξε ένα νέο κούρεμα.
Εμφανίστηκε με μιλιταριστικό κούρεμα «γουλί».
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