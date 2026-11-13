Ποτσετίνο: Είπε αντίο στην Εθνική των ΗΠΑ με δάκρυα στα μάτια, δείτε βίντεο
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Μαουρίτσιο Ποτσετίνο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Εθνική Αμερικής

Ποτσετίνο: Είπε αντίο στην Εθνική των ΗΠΑ με δάκρυα στα μάτια, δείτε βίντεο

Ο Αργεντινός θα αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας των ΗΠΑ και στην αποχαιρετιστήρια του συνέντευξη βούρκωσε

Ποτσετίνο: Είπε αντίο στην Εθνική των ΗΠΑ με δάκρυα στα μάτια, δείτε βίντεο
Ο κόσμος του ποδοσφαίρου ασχολείται από το πρωί με την πρόσληψη του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Αργεντινός τεχνικός θα μείνει όλη την εβδομάδα στις Η.Π.Α καθώς θα δώσει δύο παιχνίδια στον πάγκο της ομάδας, και τα δύο με την Αϊτή για το πρωτάθλημα Κεντρικής Αμερικής. 

Η συνέντευξη τύπου πριν από το πρώτο παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη καθώς ανακοίνωσε ότι δε θα συνεχίσει στον πάγκο των Αμερικανών.

«Είναι δύσκολο να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Είμαι ένας πολύ συναισθηματικός τύπος. Είναι μια στενάχωρη απόφαση, η πιο δύσκολη ολόκληρης της καριέρας μου. Αλλά είμαστε επαγγελματίες και προσπαθούμε να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα».


Μάλιστα, ο νέος προπονητής της Γιουνάιτεντ δεν δίστασε να αποκαλύψει πότε έγιναν οι πρώτες επαφές με την αγγλική ομάδα.

«Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Το απόγευμα της Κυριακής άρχισε να υπάρχει κάποια επαφή. Ήμασταν απόλυτα διαφανείς (με την αμερικανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου).

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Θα έχουμε χρόνο την επόμενη εβδομάδα να μιλήσουμε για τη θέση στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Είναι πολύ καλύτερο τώρα να μιλήσουμε για την αμερικανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου».

Στη συνέχεια, ο 54χρονος τεχνικός μίλησε για την κληρονομιά που αφήνει στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ, ενώ αναφέρθηκε στην προσέγγιση που θέλει να έχει στη Γιουνάιτεντ.


«Δεν είμαι αλαζόνας. Είμαι λίγο αλαζόνας, αλλά όχι υπερβολικά. Δεν αναλαμβάνουμε ένα έργο με στόχο να μείνουμε αξέχαστοι για πάντα και να υπάρχει μια φωτογραφία μας εδώ, στο εθνικό προπονητικό κέντρο.

Το κάνουμε για τον αντίκτυπο στον άνθρωπο και για να είμαστε ένας καλός συνεργάτης.

Μέσα από το όραμα της ομοσπονδίας, θέλουμε να προσφέρουμε την ποιότητα και τις γνώσεις μας για το άθλημα, και να γίνουμε κομμάτι της οικογένειας.

Ελπίζω το ίδιο να συμβεί και στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτό είναι που μπορούμε να προσφέρουμε: την τεχνογνωσία μας στο ποδόσφαιρο».

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