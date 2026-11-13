Χωρίς Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός στους αγώνες με Άρη και Μακάμπι Τελ Αβίβ
SPORTS
Ολυμπιακός Τάιλερ Ντόρσεϊ

Χωρίς Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός στους αγώνες με Άρη και Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ο 30χρονος άσος επέστρεψε στις προπονήσεις των ερυθρολεύκων αλλά δε θα είναι στη 12άδα στα επόμενα δύο ματς

Χωρίς Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός στους αγώνες με Άρη και Μακάμπι Τελ Αβίβ
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Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού μετά από τον ένα μήνα τιμωρίας που του είχε επιβληθεί για το ποστάρισμά του στα social media. 

«Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν» είχε γράψει μεταξύ άλλων ο 30χρονος άσος, κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση του συλλόγου. 

Ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού αλλά δε θα παίξει αμέσως. Δε θα είναι στη 12άδα στον αγώνα με τον Άρη την Κυριακή (15/11) και σε αυτόν με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (17/11), ενώ και οι δύο αναμετρήσεις είναι εκτός έδρας. 

Δε θα πρέπει να αποκλειστεί ο Ντόρσεϊ να είναι στη διάθεση του Μπαρτζώκα στον εντός έδρας αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη Euroleague την επόμενη Παρασκευή (20/11).
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