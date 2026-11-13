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Στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Τάιλερ Ντόρσεϊ
Στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Τάιλερ Ντόρσεϊ
Η τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ για το πειθαρχικό παράπτωμα, στο οποίο είχε υποπέσει έληξε και επέστρεψε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού
Το προανήγγειλε ο Χρήστος Μπάφες μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ντουμπάι και πλέον είναι γεγονός. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε στις προπονήσεις της ομάδας του Πειραιά.
Συγκεκριμένα η σημερινή (13/11) προπόνηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 12:00 και ο άσος των Πειραιωτών έφτασε στο ΣΕΦ μία ώρα πριν την έναρξη της.
Ο Ντόρσεϊ είχε τιμωρηθεί από τη διοίκηση του Ολυμπιακού με ποινή 30 ημερών εκτός αγωνιστικών δραστηριοτήτων. Η τιμωρία του ανακοινώθηκε στις 22 Οκτωβρίου και είχε αρχίσει να μετράει αναδρομικά από τις 15 του μήνα.
Ο λόγος που είχε τιμωρηθεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν μία ανάρτηση του στα social media με την οποία σχολίαζε το χρόνο συμμετοχής που είχε στην ομάδα.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του αγώνα με τη Ντουμπάι είχε δηλώσει πως είναι στο χέρι του Ντόρσεϊ να κερδίσει τη θέση του στην ομάδα, αφού εκείνος υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα και όχι το κλαμπ.
Συγκεκριμένα η σημερινή (13/11) προπόνηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 12:00 και ο άσος των Πειραιωτών έφτασε στο ΣΕΦ μία ώρα πριν την έναρξη της.
Ο Ντόρσεϊ είχε τιμωρηθεί από τη διοίκηση του Ολυμπιακού με ποινή 30 ημερών εκτός αγωνιστικών δραστηριοτήτων. Η τιμωρία του ανακοινώθηκε στις 22 Οκτωβρίου και είχε αρχίσει να μετράει αναδρομικά από τις 15 του μήνα.
Ο λόγος που είχε τιμωρηθεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν μία ανάρτηση του στα social media με την οποία σχολίαζε το χρόνο συμμετοχής που είχε στην ομάδα.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του αγώνα με τη Ντουμπάι είχε δηλώσει πως είναι στο χέρι του Ντόρσεϊ να κερδίσει τη θέση του στην ομάδα, αφού εκείνος υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα και όχι το κλαμπ.
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