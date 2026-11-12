Ο Πάλμερ πέτυχε χατ-τρικ μέσα σε μόλις 29 λεπτά και μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες
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Κόουλ Πάλμερ Ρεκόρ Γκίνες Τσέλσι Premier League

Ο Πάλμερ πέτυχε χατ-τρικ μέσα σε μόλις 29 λεπτά και μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες

Τον Απρίλιο του 2024 ο μεσοεπιθετικός της Τσέλσι πέτυχε το γρηγορότερο χατ-τρικ στην ιστορία της Premier League και μπήκε επίσημα στο βιβλίο των παγκοσμίων ρεκόρ

Ο Πάλμερ πέτυχε χατ-τρικ μέσα σε μόλις 29 λεπτά και μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες
Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία της Premier League έχει γράψει ο Κόουλ Πάλμερ, ο οποίος κατέχει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ Γκίνες χάρη στην απίθανη εμφάνισή του απέναντι στην Έβερτον τον Απρίλιο του 2024.


Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός της Τσέλσι χρειάστηκε μόλις 29 λεπτά για να πετύχει ένα από τα πιο εντυπωσιακά χατ-τρικ που έχουν καταγραφεί στο αγγλικό πρωτάθλημα.



Η συγκεκριμένη επίδοση σημειώθηκε στις 15 Απριλίου 2024, στο «Στάμφορντ Μπριτζ», με τον Πάλμερ να ξεκινά τον προσωπικό του ποδοσφαιρικό μονόλογο στο 13ο λεπτό και να ολοκληρώνει το τρίτο του γκολ στο 29'. Με αυτόν τον τρόπο κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ των 38 λεπτών, το οποίο κρατούσε από το 1995 ο Τόμι Τζόνσον της Άστον Βίλα.

Το επίτευγμά του είχε ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς τα τρία τέρματα σημειώθηκαν με διαφορετικό τρόπο. Ο Πάλμερ σκόραρε αρχικά με το αριστερό πόδι, στη συνέχεια με το δεξί και ολοκλήρωσε το χατ-τρικ με κεφαλιά.


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Η συγκεκριμένη επίδοση αναγνωρίστηκε από τα Guinness World Records, με τον ποδοσφαιριστή της Τσέλσι να περνάει και επίσημα στο βιβλίο των παγκόσμιων ρεκόρ.

Μάλιστα, ο Πάλμερ δεν σταμάτησε στα τρία γκολ, καθώς βρήκε δίχτυα για τέταρτη φορά στην ίδια αναμέτρηση, διαμορφώνοντας μία προσωπική παράσταση στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Η Τσέλσι επικράτησε με το εντυπωσιακό 6-0.

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