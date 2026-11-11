Έτρεχε με... 100 ο Γηραιός: Ο Ηρακλής επικράτησε 103-73 της ΜΖΤ Σκοπίων
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Ηρακλής FIBA Europe Cup

Έτρεχε με... 100 ο Γηραιός: Ο Ηρακλής επικράτησε 103-73 της ΜΖΤ Σκοπίων

Ο «Γηραιός» δεν είχε κανένα θέμα και επικράτησε με 30 πόντους για το FIBA Europe Cup

Έτρεχε με... 100 ο Γηραιός: Ο Ηρακλής επικράτησε 103-73 της ΜΖΤ Σκοπίων
Σε υγιεινό... περίπατο μετέτρεψε την αποψινή αναμέτρησή του, στο Ιβανώφειο, για την 6η αγωνιστική -πρώτη για τον δεύτερο γύρο- του FIBA Europe Cup, απέναντι στην ΜΖΤ, ο Ηρακλής. Επικράτησε με 103-73 πετυχαίνοντας την δεύτερη συνεχή, τέταρτη συνολικά, νίκη του στη διοργάνωση.

Την επιτυχία του... υπέγραψαν οι Νόα Χόρκλερ (19 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο), Τζέιλεν Λεκιού (18 πόντοι, 4 ριμπάουντ), ενώ νταμπλ-νταμπλ είχε ο Κλίβελαντ Μέλβιν (12 πόντοι, 10 ριμπάουντ). Θετικό πρόσημο, ακόμη, στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του, έβαλε ο Τζέικ Φόρεστερ (14 πόντοι, 5 ριμπάουντ).

Πρώτος σκόρερ για την ΜΖΤ, η οποία παραμένει χωρίς νίκη στο FEC, ήταν ο Εμίρ Κράινιτς (17 πόντοι, 10 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 29-17, 47-35, 78-53, 103-73


Επιβάλλοντας αποφασιστικά τον... νόμο του στο παρκέ, έχοντας επιθετικούς εκφραστές τους Μέλβιν, Χόρκλερ, Λεκιού, ο Ηρακλής προηγήθηκε, με την εκκίνηση της αναμέτρησης, με +10 (2’ 10-0). Διαφορά την οποία έστειλε στο 8’ στο +17 (27-10). Με επιμέρους 4-14, χάρις τις πρωτοβουλίες , κυρίως, του Βάρνερ, με τη στήριξη των Φάρακαν, Μποσαλέσκι, η ΜΖΤ μείωσε στους 7 πόντους (12’ 31-24).

Ο «Γηραιός»... απάντησε με δικό του επιμέρους 8-2, ξέφυγε εκ νέου με +13 (39-26), οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, πλησίασαν, στο 18’ στους 4 πόντους (39-35), με τον Μασλίνκο, να προστίθεται στην επιθετική εξίσωση.

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Οι πρωτοβουλίες των Στάιλς, Χόρκλερ, Λεκιού, Ντιάρα, έδωσαν στον Ηρακλή σερί 8-0, το οποίο τον πήγε στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, στο +12 (20’ 47-35).

Στα μισά της τρίτης περιόδου οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν στο +15 (60-45), στην έναρξη της τέταρτης εκτοξεύθηκαν στο +30 (83-53) και τελείωσαν με το ματς.

Διαιτητές: Γκάλιτς (Κροατία), Πρπα (Σερβία), Εστέβα (Ανδόρα)

Οι συνθέσεις:

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Λεκιού 18, Μέλβιν 12 (2), Στάιλς 11 (1), Χόρκλερ 19 (1), Φόρεστερ 14, Ντιάρα 13 (3), Σλαφτσάκης , Σίλας 3 (1), Μαστρογιαννόπουλος 8 (2), Σταυρακόπουλος 5 (1).

ΜΖΤ ΣΚΟΠΙΩΝ (Βάσκο Ατανάσοφ): Φάρακαν 9 (1), Λ. Στογιανόφσκι 2, Αντονόσκι 2, Βασιλέφσκι 4, Μποσαλέσκι 12 (2), Τάντιτς 5, Βάρνερ 15 (1), Μασλίνκο 4, Β. Στογιανόσφσκι 3 (1), Κράινιτς 17.

πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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