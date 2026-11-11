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Άλλαξε ώρα ο αγώνας του Ηρακλή με τον Παναιτωλικό για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League
Άλλαξε ώρα ο αγώνας του Ηρακλή με τον Παναιτωλικό για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League
Σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος η αναμέτρηση του Γηραιού με τους Αγρινιώτες θα διεξαχθεί σε διαφορετική ώρα
Αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Παναιτωλικό ανακοίνωσε η Stoiximan Super League. Συγκεκριμένα το παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, δεν θα ξεκινήσει τελικά στις 21:00, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.
Η νέα ώρα έναρξης ορίστηκε για τις 17:00 του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, με τις δύο ομάδες να προετοιμάζονται πλέον για τη μεταξύ τους αναμέτρηση, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί το Σάββατο 28.11.2026 στις 17:00 (αντί για τις 21:00)».
Η νέα ώρα έναρξης ορίστηκε για τις 17:00 του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, με τις δύο ομάδες να προετοιμάζονται πλέον για τη μεταξύ τους αναμέτρηση, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί το Σάββατο 28.11.2026 στις 17:00 (αντί για τις 21:00)».
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