Άλλαξε ώρα ο αγώνας του Ηρακλή με τον Παναιτωλικό για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League
SPORTS
Ηρακλής Παναιτωλικός Αλλαγή ώρας Super League

Άλλαξε ώρα ο αγώνας του Ηρακλή με τον Παναιτωλικό για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος η αναμέτρηση του Γηραιού με τους Αγρινιώτες θα διεξαχθεί σε διαφορετική ώρα

Άλλαξε ώρα ο αγώνας του Ηρακλή με τον Παναιτωλικό για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League
Αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Παναιτωλικό ανακοίνωσε η Stoiximan Super League. Συγκεκριμένα το παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, δεν θα ξεκινήσει τελικά στις 21:00, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η νέα ώρα έναρξης ορίστηκε για τις 17:00 του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, με τις δύο ομάδες να προετοιμάζονται πλέον για τη μεταξύ τους αναμέτρηση, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί το Σάββατο 28.11.2026 στις 17:00 (αντί για τις 21:00)».

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης