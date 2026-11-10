Ο Μπάμπης Κωστούλας προηγείται στην ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web 2026
Ο Μπάμπης Κωστούλας προηγείται στην ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web 2026
Ο διεθνής επιθετικός της Μπράιτον είναι στην πρώτη θέση της λίστας προκειμένου να διαδεχθεί τον Χρήστο Μουζακίτη που είχε κερδίσει πέρυσι
Ο Μπάμπης Κωστούλας είναι εξαιρετικά πιθανό να διαδεχθεί τον Χρήστο Μουζακίτη, ως ο νικητής του βραβείου Golden Boy Web.
Ο διεθνής χαφ της Χαλ είχε κερδίσει το 2025, οπότε και αγωνιζόταν με τον Ολυμπιακό και ο επιθετικός της Μπράιτον είναι εκείνος που προηγείται στην σχετική ψηφοφορία για φέτος. Όπως έκανε γνωστό η Tuttosport, ο νικητής δεν ανακοινώθηκε χθες Δευτέρα (9/10), οπότε και βγήκε ο νικητής του βραβείου Golden Boy (ο Κουμπαρσί της Μπαρτσελόνα), καθώς η ψηφοφορία παραμένει ανοικτή έως και τις 24 Νοεμβρίου.
Ο Μουζακίτης το 2025 είχε συγκεντρώσει 473.000 ψήφους αφήνοντας πίσω του Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους με 386.000 ψήφους.
«Η μάχη παραμένει απολύτως ανοιχτή. Η ψηφοφορία θα συνεχιστεί έως τις 24 Νοεμβρίου, δίνοντάς σας περιθώριο δύο ακόμη εβδομάδων για να στηρίξετε τον αγαπημένο σας παίκτη μέσω της δημοσκόπησης στο tuttosport.com. Με τον συνολικό αριθμό των ψήφων να πλησιάζει το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου, στην πρώτη θέση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Έλληνας επιθετικός της Μπράιτον, Χαράλαμπος Κωστούλας.
Δίνει μια συναρπαστική «μονομαχία» με τον Τούρκο κεντρικό επιθετικό της Μπεσίκτας, Ιλχάν Φακιλί» ανέφερε η Tuttsport σε σχετικό δημοσίευμα.
Για την ιστορία, οι νικητές του Golden Boy Web ήταν οι: 2018: Τζάστιν Κλάιφερτ (Άγιαξ), 2019: Ματέο Γκεντουζί (Άρσεναλ), 2020: Άνσου Φάτι (Μπαρτσελόνα), 2021: Καρίμ Αντεγέμι (Ζάλτσμπουργκ), 2022: Νικολά Ζαλέφσκι (Ρόμα), 2023: Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ντόρτμουντ-Γιουβέντους), 2024: Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους), 2025: Χρήστος Μουζακίτης (Ολυμπιακός).
Ο διεθνής χαφ της Χαλ είχε κερδίσει το 2025, οπότε και αγωνιζόταν με τον Ολυμπιακό και ο επιθετικός της Μπράιτον είναι εκείνος που προηγείται στην σχετική ψηφοφορία για φέτος. Όπως έκανε γνωστό η Tuttosport, ο νικητής δεν ανακοινώθηκε χθες Δευτέρα (9/10), οπότε και βγήκε ο νικητής του βραβείου Golden Boy (ο Κουμπαρσί της Μπαρτσελόνα), καθώς η ψηφοφορία παραμένει ανοικτή έως και τις 24 Νοεμβρίου.
Ο Μουζακίτης το 2025 είχε συγκεντρώσει 473.000 ψήφους αφήνοντας πίσω του Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους με 386.000 ψήφους.
«Η μάχη παραμένει απολύτως ανοιχτή. Η ψηφοφορία θα συνεχιστεί έως τις 24 Νοεμβρίου, δίνοντάς σας περιθώριο δύο ακόμη εβδομάδων για να στηρίξετε τον αγαπημένο σας παίκτη μέσω της δημοσκόπησης στο tuttosport.com. Με τον συνολικό αριθμό των ψήφων να πλησιάζει το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου, στην πρώτη θέση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Έλληνας επιθετικός της Μπράιτον, Χαράλαμπος Κωστούλας.
Δίνει μια συναρπαστική «μονομαχία» με τον Τούρκο κεντρικό επιθετικό της Μπεσίκτας, Ιλχάν Φακιλί» ανέφερε η Tuttsport σε σχετικό δημοσίευμα.
Για την ιστορία, οι νικητές του Golden Boy Web ήταν οι: 2018: Τζάστιν Κλάιφερτ (Άγιαξ), 2019: Ματέο Γκεντουζί (Άρσεναλ), 2020: Άνσου Φάτι (Μπαρτσελόνα), 2021: Καρίμ Αντεγέμι (Ζάλτσμπουργκ), 2022: Νικολά Ζαλέφσκι (Ρόμα), 2023: Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ντόρτμουντ-Γιουβέντους), 2024: Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους), 2025: Χρήστος Μουζακίτης (Ολυμπιακός).
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