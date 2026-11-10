Η απάντηση της ΠΑΕ ΑΕΚ στον Λεβαδειακό: «Το VAR διόρθωσε φάσεις, όπως ακριβώς οφείλει»
SPORTS
ΑΕΚ Ανακοίνωση Λεβαδειακός Super League

Η απάντηση της ΠΑΕ ΑΕΚ στον Λεβαδειακό: «Το VAR διόρθωσε φάσεις, όπως ακριβώς οφείλει»

Η διοίκηση της Ένωσης εξέδωσε ανακοίνωση, αναφορικά με τη διαιτησία του αγώνα με αντίπαλο τον Λεβαδειακό για τη Stoiximan Super League

Η απάντηση της ΠΑΕ ΑΕΚ στον Λεβαδειακό: «Το VAR διόρθωσε φάσεις, όπως ακριβώς οφείλει»
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Την Κυριακή (8/11) ο  Λεβαδειακός εξέφρασε δημόσια τα παράπονά του για τη διαιτησία του εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Δύο μέρες μετά ακολούθησε η αντίδραση των «κιτρινόμαυρων».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ: «Η ΑΕΚ επέλεξε συνειδητά να μη τοποθετηθεί μετά τον αγώνα με τον Λεβαδειακό. Η ΑΕΚ δεν έχει σκοπό να τροφοδοτεί τεχνητές εντάσεις. Αλλά με όσα συμβαίνουν το τελευταίο 48ωρο δεν μπορεί να μη τοποθετηθεί, απέναντι σε όσους έχουν μετατρέψει την προπαγάνδα σε επάγγελμα και την υποτιθέμενη αντικειμενικότητα σε προκάλυμμα των γνωστών επαγγελματικών εξαρτήσεών τους από άλλες ομάδες.

Η διαιτησία δε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, παρά το γεγονός πως πιστεύουμε ότι δεν είχε κακές προθέσεις. Το VAR διόρθωσε αποφάσεις, όπως ακριβώς οφείλει. Από την επιλεκτική αγανάκτηση, βέβαια, απουσιάζει η μη αποβολή ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού, για αντιαθλητικό περιστατικό που συνέβη στο κέντρο του γηπέδου, κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια του διαιτητή.

Ο κόσμος πλέον βλέπει καθαρά και αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερα απ’ όσα χωρά ο μικρόκοσμος της εξαρτημένης σκέψης τους. Γι’ αυτό και καταλήγουν να γελοιοποιούνται».
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